‘2012‑13 में भारत में भी बने थे नेपाल जैसे हालात’, अन्ना-केजरीवाल आंदोलन का जिक्र कर कांग्रेस ने ऐसा क्यों कहा ?

Anna Hazare Kejriwal Movement: नेपाल में चल रहे Gen‑Z विरोध प्रदर्शन (Nepal Gen‑Z protests)को लेकर कांग्रेस ने एक अहम टिप्पणी की है। कांग्रेस ने कहा कि भारत में भी 2012‑13 के दौरान ऐसे ही हालात बने थे, जब अन्ना हजारे ( Anna Hazare) और अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा जन आंदोलन(Anna Hazare Kejriwal Movement) हुआ था। उनका दावा है कि उस समय कांग्रेस सरकार ने बातचीत का रास्ता अपनाया और देश को हिंसा से बचाया। कांग्रेस के मीडिया पैनलिस्ट सुरेन्द्र राजपूत (Surendra Rajput)ने नेपाल में हो रही हिंसा और विरोध प्रदर्शनों ( Nepal Protest )की अन्ना हजारे‑अरविंद केजरीवाल आंदोलन से तुलना की है। उनका कहना है कि भारत ने उस समय हिंसा को नहीं, बातचीत को तरजीह दी थी, और यही तरीका सरकारों को शांतिपूर्ण समाधान की ओर ले जाता है। उन्होंने कहा कि "अराजकता के लाभार्थी अब सत्ता में हैं" — मतलब वे लोग जो उस आंदोलन से ताकत पाते हैं, आज वे राजनीतिक रूप से मजबूत हो चुके हैं। राजपूत ने संकेत दिया कि भारत में फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं बनने पाएगी, क्योंकि यहां लोकतंत्र व संविधान मजबूत हैं और यहां समय रहते समस्याओं के समाधान निकाले जाते हैं।