आतंकी उमर के वायरल वीडियो पर ओवैसी का आया रिएक्शन, सुसाइड बॉम्बर पर क्या बोले AIMIM चीफ

आतंकी उमर के वीडियो पर ओवैसी का बयान (IANS)
Delhi Blast: दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर की शाम हुए आत्मघाती कार बम धमाके के मुख्य आरोपी डॉ. उमर उन नबी का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उमर फिदायीन (सुसाइड) हमलों को जायज ठहराते और जिहाद के नाम पर लोगों को भड़काते नजर आ रहा है।
AIMIM अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस वीडियो की कड़ी आलोचना की है। ओवैसी ने साफ शब्दों में कहा, “इस्लाम में खुदकुशी (आत्महत्या) सख्त हराम है। निर्दोष लोगों की हत्या सबसे बड़ा गुनाह है। उमर उन नबी ने जो कहा और जो किया, वह इस्लाम के खिलाफ है और देश के कानून के खिलाफ है। यह आतंकवाद है, इसके लिए कोई सफाई नहीं दी जा सकती।” ओवैसी ने उमर के उस दावे को झूठा बताया जिसमें वह सुसाइड बॉम्बिंग को जिहाद का हिस्सा बता रहा था।
10 नवंबर शाम करीब 7 बजे लाल किले के पास एक चलती हुई कार में जोरदार धमाका हुआ था। शुरू में इसे CNG सिलेंडर फटना समझा गया था, लेकिन जांच में पता चला कि यह आत्मघाती हमला था। कार चला रहा शख्स ही हमलावर था जिसने खुद को उड़ा लिया। इस धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष NIA अदालत ने मामले में एक और आरोपी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को 10 दिन की NIA रिमांड पर भेज दिया है। जांच में पता चला है कि जसीर ने उमर उन नबी को तकनीकी मदद मुहैया कराई थी और हमले की साजिश में उसका अहम रोल था।
उमर उन नबी का वायरल वीडियो पुराना बताया जा रहा है, लेकिन लाल किला हमले के बाद इसे फिर से शेयर किया जा रहा है, जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और खुफिया एजेंसियां सोशल मीडिया पर सतर्कता बरत रही हैं।
