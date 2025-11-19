आतंकी उमर के वायरल वीडियो पर ओवैसी का आया रिएक्शन, सुसाइड बॉम्बर पर क्या बोले AIMIM चीफ

AIMIM अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस वीडियो की कड़ी आलोचना की है। ओवैसी ने साफ शब्दों में कहा, “इस्लाम में खुदकुशी (आत्महत्या) सख्त हराम है। निर्दोष लोगों की हत्या सबसे बड़ा गुनाह है। उमर उन नबी ने जो कहा और जो किया, वह इस्लाम के खिलाफ है और देश के कानून के खिलाफ है। यह आतंकवाद है, इसके लिए कोई सफाई नहीं दी जा सकती।” ओवैसी ने उमर के उस दावे को झूठा बताया जिसमें वह सुसाइड बॉम्बिंग को जिहाद का हिस्सा बता रहा था।