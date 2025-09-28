पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और भी होगी खराब… दिलीप घोष ने क्यों कहा ऐसा?

इस बयान का भाजपा नेता दिलीप घोष ने रविवार को न्यूज़ एजेंसी से बातचीत में जोरदार समर्थन किया। घोष ने कहा, "संयुक्त राष्ट्र में जब भी राष्ट्र सम्मेलन होता है, पाकिस्तान को खरी-खोटी सुननी पड़ती है। चाहे प्रधानमंत्री हों या फिर विदेश मंत्री, वे संयुक्त राष्ट्र में सीधी बात करते हैं। यही कारण है कि आज पाकिस्तान के साथ कोई नहीं है।" उन्होंने दावा किया कि भारत को परेशान करने के लिए कुछ देश पाकिस्तान को पैसे दे रहे हैं ताकि तेजी से बढ़ते भारत को रोका जा सके। घोष ने चेतावनी दी, "अब ऐसा नहीं हो सकता। इससे उनकी छवि और आर्थिक स्थिति खराब होगी और पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए।"