पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और भी होगी खराब… दिलीप घोष ने क्यों कहा ऐसा?

दिलीप घोष का विदेश मंत्री एस. जयशंकर को समर्थन (IANS)
संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 80वें सत्र में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 'पाकिस्तान' का नाम लिए बिना ही उसे 'वैश्विक आतंकवाद' का केंद्र बताया। जयशंकर ने अपने भाषण में कहा कि भारत को स्वतंत्रता के बाद से एक ऐसे पड़ोसी का सामना करना पड़ रहा है जो वैश्विक आतंकवाद का केंद्र है। उन्होंने अप्रैल 2025 में पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा कि दशकों से प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आतंकी हमले एक ही देश से जुड़े पाए गए हैं।
इस बयान का भाजपा नेता दिलीप घोष ने रविवार को न्यूज़ एजेंसी से बातचीत में जोरदार समर्थन किया। घोष ने कहा, "संयुक्त राष्ट्र में जब भी राष्ट्र सम्मेलन होता है, पाकिस्तान को खरी-खोटी सुननी पड़ती है। चाहे प्रधानमंत्री हों या फिर विदेश मंत्री, वे संयुक्त राष्ट्र में सीधी बात करते हैं। यही कारण है कि आज पाकिस्तान के साथ कोई नहीं है।" उन्होंने दावा किया कि भारत को परेशान करने के लिए कुछ देश पाकिस्तान को पैसे दे रहे हैं ताकि तेजी से बढ़ते भारत को रोका जा सके। घोष ने चेतावनी दी, "अब ऐसा नहीं हो सकता। इससे उनकी छवि और आर्थिक स्थिति खराब होगी और पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए।"
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पश्चिम बंगाल को 'सोनार बांग्ला' बनाने के आह्वान पर दिलीप घोष ने कहा कि भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ एक अभियान शुरू किया है। शाह ने हाल ही में कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडालों का उद्घाटन करते हुए बंगाल को 'सोनार बांग्ला' बनाने का संकल्प दोहराया था, जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर विकास रोकने का आरोप लगाया।
घोष ने कहा, "यह तभी संभव होगा, जब सरकार हटेगी और बंगाल को 'सोनार बांग्ला' बनाया जाएगा। पूरा देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन बंगाल पीछे जा रहा है। राज्य में भ्रष्टाचार, हिंसा और लूटपाट चरम पर है और बंगाल के लोग राज्य को छोड़कर भाग रहे हैं।" उन्होंने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल की जनता अब बदलाव चाहती है।
पश्चिम बंगाल के करूर में हुई भगदड़ कांड पर दिलीप घोष ने गहरा दुख जताया। इस घटना में कई लोगों की जान गई थी। घोष ने कहा, "यह एक दुखद घटना है और मैं मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। मुझे लगता है कि आयोजकों को इस तरह की रैलियों को लेकर सतर्क होना चाहिए ताकि किसी की जान न जा सके।" उन्होंने आयोजकों से जिम्मेदारी निभाने की अपील की।
बंगाल में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार को लेकर घोष ने टीएमसी सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा, "बंगाल के अंदर महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है। यहां रेप और मर्डर आम बात हो गई। बंगाल में कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। ममता बनर्जी के हाथ में अब कुछ नहीं बचा है और मुझे लगता है कि वह कुछ संभाल भी नहीं सकती हैं।"
