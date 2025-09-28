Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और भी होगी खराब… दिलीप घोष ने क्यों कहा ऐसा?

संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री एस. जयशंकर के पाकिस्तान पर परोक्ष प्रहार का भाजपा नेता दिलीप घोष ने समर्थन किया और टीएमसी सरकार पर भ्रष्टाचार, हिंसा व महिला असुरक्षा को लेकर हमला बोला।

2 min read

भारत

image

Devika Chatraj

Sep 28, 2025

Dilip Ghosh

दिलीप घोष का विदेश मंत्री एस. जयशंकर को समर्थन (IANS)

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 80वें सत्र में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 'पाकिस्तान' का नाम लिए बिना ही उसे 'वैश्विक आतंकवाद' का केंद्र बताया। जयशंकर ने अपने भाषण में कहा कि भारत को स्वतंत्रता के बाद से एक ऐसे पड़ोसी का सामना करना पड़ रहा है जो वैश्विक आतंकवाद का केंद्र है। उन्होंने अप्रैल 2025 में पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा कि दशकों से प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आतंकी हमले एक ही देश से जुड़े पाए गए हैं।

विदेश मंत्री को दिलीप घोष का समर्थन

इस बयान का भाजपा नेता दिलीप घोष ने रविवार को न्यूज़ एजेंसी से बातचीत में जोरदार समर्थन किया। घोष ने कहा, "संयुक्त राष्ट्र में जब भी राष्ट्र सम्मेलन होता है, पाकिस्तान को खरी-खोटी सुननी पड़ती है। चाहे प्रधानमंत्री हों या फिर विदेश मंत्री, वे संयुक्त राष्ट्र में सीधी बात करते हैं। यही कारण है कि आज पाकिस्तान के साथ कोई नहीं है।" उन्होंने दावा किया कि भारत को परेशान करने के लिए कुछ देश पाकिस्तान को पैसे दे रहे हैं ताकि तेजी से बढ़ते भारत को रोका जा सके। घोष ने चेतावनी दी, "अब ऐसा नहीं हो सकता। इससे उनकी छवि और आर्थिक स्थिति खराब होगी और पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए।"

'सोनार बांग्ला' के आह्वान पर घोष का तीखा प्रहार

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पश्चिम बंगाल को 'सोनार बांग्ला' बनाने के आह्वान पर दिलीप घोष ने कहा कि भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ एक अभियान शुरू किया है। शाह ने हाल ही में कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडालों का उद्घाटन करते हुए बंगाल को 'सोनार बांग्ला' बनाने का संकल्प दोहराया था, जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर विकास रोकने का आरोप लगाया।

TMC पर साधा निशाना

घोष ने कहा, "यह तभी संभव होगा, जब सरकार हटेगी और बंगाल को 'सोनार बांग्ला' बनाया जाएगा। पूरा देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन बंगाल पीछे जा रहा है। राज्य में भ्रष्टाचार, हिंसा और लूटपाट चरम पर है और बंगाल के लोग राज्य को छोड़कर भाग रहे हैं।" उन्होंने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल की जनता अब बदलाव चाहती है।

करूर भगदड़ पर जताया दुख

पश्चिम बंगाल के करूर में हुई भगदड़ कांड पर दिलीप घोष ने गहरा दुख जताया। इस घटना में कई लोगों की जान गई थी। घोष ने कहा, "यह एक दुखद घटना है और मैं मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। मुझे लगता है कि आयोजकों को इस तरह की रैलियों को लेकर सतर्क होना चाहिए ताकि किसी की जान न जा सके।" उन्होंने आयोजकों से जिम्मेदारी निभाने की अपील की।

ममता सरकार पर हमला

बंगाल में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार को लेकर घोष ने टीएमसी सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा, "बंगाल के अंदर महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है। यहां रेप और मर्डर आम बात हो गई। बंगाल में कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। ममता बनर्जी के हाथ में अब कुछ नहीं बचा है और मुझे लगता है कि वह कुछ संभाल भी नहीं सकती हैं।"

Dilip Ghosh

पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और भी होगी खराब… दिलीप घोष ने क्यों कहा ऐसा?

Indian Airspace

भारतीय एयरस्पेस पाकिस्तानी विमानों के लिए बंद, पाबंदी अवधि बढ़ाई गई

पाकिस्तान में आधी रात को बरसे बम, हवाई हमले में ले ली बेगुनाहों की जान

India Pakistan Conflict

पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्तों पर इस कांग्रेस सांसद ने मोदी सरकार के सुर में सुर मिलाया

Mohammad Yusuf Azhar, brother-in-law of Masood Azhar

‘ऑपरेशन सिंदूर’ में मारे गए आतंकी यूसुफ की याद में बनेगा स्मारक और शोक सभा होगी आयोजित, मजूद अज़हर का था साला

CDS ने बताई ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई, पाकिस्तान को ऐेसे बनाया सटीक निशाना

शासकीय प्राथमिक शाला।

स्वच्छता और हरियाली के लिए अब स्कूलों की तय होगी रेंकिंग

रामभद्राचार्य के बयान पर मचा बवाल, मौलाना रिजवी ने दिया ऐसा जवाब

एंबूलेंस के सामने लेटकर मृतक के परिजनों ने हत्यारों को पकडऩे की की मांग

पुरानी रंजिश पर युवक की लाठी से पीटकर हत्या

सुबह सडक़ पर पड़ा मृतक।

तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से साइकिल सवार युवक की मौत

संबंधित विषय:

India Pakistan Conflict

Published on:

28 Sept 2025 01:30 pm

पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और भी होगी खराब… दिलीप घोष ने क्यों कहा ऐसा?

