Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्तों पर इस कांग्रेस सांसद ने मोदी सरकार के सुर में सुर मिलाया

India-Pakistan relations 2025: कांग्रेस नेता पवन बंसल ने कहा कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करता रहेगा, तब तक भारत के साथ अच्छे रिश्ते नहीं बन सकते।

भारत

MI Zahir

Sep 21, 2025

India Pakistan Conflict

India-Pakistan relations 2025: कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल ने भारत-पाकिस्तान संबंधों (India-Pakistan relations 2025) पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि जब तक पाकिस्तान की सरकार और सिस्टम आतंक और हिंसा फैलाने से बाज नहीं आते, तब तक भारत के साथ अच्छे रिश्ते मुमकिन नहीं हैं। पवन बंसल (Pawan Bansal statement on Pakistan) ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत हमेशा पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है। लेकिन पाकिस्तान ने कभी भारत की भावनाओं को न समझा, न सम्मान दिया। "मैं खुद पाकिस्तान जा चुका हूं, वहां आम लोग शांति चाहते हैं। लेकिन सरकार और सिस्टम भारत विरोधी सोच से काम करते हैं। जब तक आतंकवाद (Terrorism and India-Pakistan peace) और घुसपैठ जैसी नीतियाँ जारी रहेंगी, तब तक स्थायी शांति संभव नहीं।"

"बातचीत का फायदा तभी जब नीयत साफ हो"

बंसल ने कहा कि शांति की बातचीत तभी सफल होती है जब दोनों पक्षों की मंशा सही हो। लेकिन पाकिस्तान की नीतियां लगातार भारत के खिलाफ रही हैं। "हमारी तरफ से पहल होती है, लेकिन जवाब में आतंकवाद मिलता है। ऐसे में आगे बढ़ना मुश्किल है।"

ये भी पढ़ें

भारत-पाकिस्तान विवाद पर ट्रंप का दावा, कहा – सात बड़े युद्ध रोके, नोबेल पुरस्कार बनता है
विदेश
Donald Trump

"वोट की चोरी पर राहुल गांधी ने सही कहा"

राजनीतिक मुद्दों पर बोलते हुए पवन बंसल ने कहा कि राहुल गांधी की बात सही है — जब सरकार बिना जनता का वोट लिए सत्ता में आती है, तो उसे असली मुद्दों की कोई परवाह नहीं होती। "वो सरकार जो जनता के वोट से नहीं बनी, वो समस्याओं को हल भी नहीं करती। राहुल ने जो सवाल उठाए, उनका जवाब नहीं मिला।"

"100-150 सीटों पर होती है निगरानी"

बंसल का मानना है कि सभी 543 लोकसभा सीटों की निगरानी संभव नहीं, लेकिन कुछ खास सीटों पर जरूर 'खास रणनीति' अपनाई जाती है। "वे उन्हीं सीटों को टारगेट करते हैं जहां मुकाबला करीबी हो, ताकि थोड़ा हस्तक्षेप भी नतीजों को पलट सके।"

अमेरिका की वीज़ा नीति पर तीखा हमला (H-1B visa impact on Indians)

एच-1बी वीजा नियमों पर अमेरिका के फैसले पर बंसल ने कहा कि ये कदम युवाओं के भविष्य के लिए नुकसानदेह है। "अमेरिका पहले खुद युवाओं को बुलाता था, अब नियम सख्त कर रहा है। इससे भारत के लाखों युवाओं पर असर पड़ेगा, और अंत में नुकसान अमेरिका को ही होगा।"

"ट्रंप की नीति बदलती रहती है" (Trump India policy reaction)

बंसल ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीति पर तंज कसते हुए कहा: "ट्रंप कभी पीएम मोदी को अपना दोस्त कहते हैं और अगले ही दिन उल्टा फैसला ले लेते हैं। उनके बयानों और नीतियों में कोई स्थिरता नहीं है।"

"कृषि क्षेत्र में अमेरिका से समझौता नहीं होना चाहिए"

कृषि क्षेत्र पर भी बंसल ने चिंता जताई और कहा कि भारत को अमेरिका के दबाव में नहीं आना चाहिए।

"अमेरिका अपने किसानों को भारी सब्सिडी देता है। अगर हमने समझौता किया तो भारतीय किसानों को नुकसान होगा। हमें अमेरिका से बात तो करनी चाहिए, लेकिन दबना नहीं चाहिए।"

पाकिस्तान की सोच बदलना जरूरी

बहरहाल पवन बंसल का बयान इस बात को साफ करता है कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते तभी सुधरेंगे जब उसकी सोच बदलेगी। साथ ही, उन्होंने अमेरिका और भारत के संबंधों पर भी संतुलित और सख्त रुख अपनाने की बात कही है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

India Pakistan Conflict

pm modi

Updated on:

21 Sept 2025 04:19 pm

Published on:

21 Sept 2025 04:18 pm

Hindi News / National News / पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्तों पर इस कांग्रेस सांसद ने मोदी सरकार के सुर में सुर मिलाया

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.