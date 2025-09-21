पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्तों पर इस कांग्रेस सांसद ने मोदी सरकार के सुर में सुर मिलाया

India-Pakistan relations 2025: कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल ने भारत-पाकिस्तान संबंधों (India-Pakistan relations 2025) पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि जब तक पाकिस्तान की सरकार और सिस्टम आतंक और हिंसा फैलाने से बाज नहीं आते, तब तक भारत के साथ अच्छे रिश्ते मुमकिन नहीं हैं। पवन बंसल (Pawan Bansal statement on Pakistan) ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत हमेशा पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है। लेकिन पाकिस्तान ने कभी भारत की भावनाओं को न समझा, न सम्मान दिया। "मैं खुद पाकिस्तान जा चुका हूं, वहां आम लोग शांति चाहते हैं। लेकिन सरकार और सिस्टम भारत विरोधी सोच से काम करते हैं। जब तक आतंकवाद (Terrorism and India-Pakistan peace) और घुसपैठ जैसी नीतियाँ जारी रहेंगी, तब तक स्थायी शांति संभव नहीं।"
बंसल ने कहा कि शांति की बातचीत तभी सफल होती है जब दोनों पक्षों की मंशा सही हो। लेकिन पाकिस्तान की नीतियां लगातार भारत के खिलाफ रही हैं। "हमारी तरफ से पहल होती है, लेकिन जवाब में आतंकवाद मिलता है। ऐसे में आगे बढ़ना मुश्किल है।"
राजनीतिक मुद्दों पर बोलते हुए पवन बंसल ने कहा कि राहुल गांधी की बात सही है — जब सरकार बिना जनता का वोट लिए सत्ता में आती है, तो उसे असली मुद्दों की कोई परवाह नहीं होती। "वो सरकार जो जनता के वोट से नहीं बनी, वो समस्याओं को हल भी नहीं करती। राहुल ने जो सवाल उठाए, उनका जवाब नहीं मिला।"
बंसल का मानना है कि सभी 543 लोकसभा सीटों की निगरानी संभव नहीं, लेकिन कुछ खास सीटों पर जरूर 'खास रणनीति' अपनाई जाती है। "वे उन्हीं सीटों को टारगेट करते हैं जहां मुकाबला करीबी हो, ताकि थोड़ा हस्तक्षेप भी नतीजों को पलट सके।"
एच-1बी वीजा नियमों पर अमेरिका के फैसले पर बंसल ने कहा कि ये कदम युवाओं के भविष्य के लिए नुकसानदेह है। "अमेरिका पहले खुद युवाओं को बुलाता था, अब नियम सख्त कर रहा है। इससे भारत के लाखों युवाओं पर असर पड़ेगा, और अंत में नुकसान अमेरिका को ही होगा।"
बंसल ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीति पर तंज कसते हुए कहा: "ट्रंप कभी पीएम मोदी को अपना दोस्त कहते हैं और अगले ही दिन उल्टा फैसला ले लेते हैं। उनके बयानों और नीतियों में कोई स्थिरता नहीं है।"
कृषि क्षेत्र पर भी बंसल ने चिंता जताई और कहा कि भारत को अमेरिका के दबाव में नहीं आना चाहिए।
"अमेरिका अपने किसानों को भारी सब्सिडी देता है। अगर हमने समझौता किया तो भारतीय किसानों को नुकसान होगा। हमें अमेरिका से बात तो करनी चाहिए, लेकिन दबना नहीं चाहिए।"
बहरहाल पवन बंसल का बयान इस बात को साफ करता है कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते तभी सुधरेंगे जब उसकी सोच बदलेगी। साथ ही, उन्होंने अमेरिका और भारत के संबंधों पर भी संतुलित और सख्त रुख अपनाने की बात कही है।