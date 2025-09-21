पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्तों पर इस कांग्रेस सांसद ने मोदी सरकार के सुर में सुर मिलाया

India-Pakistan relations 2025: कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल ने भारत-पाकिस्तान संबंधों (India-Pakistan relations 2025) पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि जब तक पाकिस्तान की सरकार और सिस्टम आतंक और हिंसा फैलाने से बाज नहीं आते, तब तक भारत के साथ अच्छे रिश्ते मुमकिन नहीं हैं। पवन बंसल (Pawan Bansal statement on Pakistan) ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत हमेशा पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है। लेकिन पाकिस्तान ने कभी भारत की भावनाओं को न समझा, न सम्मान दिया। "मैं खुद पाकिस्तान जा चुका हूं, वहां आम लोग शांति चाहते हैं। लेकिन सरकार और सिस्टम भारत विरोधी सोच से काम करते हैं। जब तक आतंकवाद (Terrorism and India-Pakistan peace) और घुसपैठ जैसी नीतियाँ जारी रहेंगी, तब तक स्थायी शांति संभव नहीं।"