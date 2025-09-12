ज्ञान भारतम मिशन क्या है? विश्व गरु बनने में इससे कैसे मिलेगी सहायता?

इस मिशन के तहत एक करोड़ से ज्यादा पांडुलिपियों को कवर किया जाएगा। ये पांडुलिपियां स्कूलों, लाइब्रेरी, म्यूजियम और निजी संग्रहों में बिखरी हुई हैं। सरकार ने इसके लिए 60 करोड़ रुपये का बजट दिया है, जो पहले राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन (NMM) के 3.5 करोड़ से काफी ज्यादा है। मिशन का एक बड़ा हिस्सा डिजिटल होगा यानी सभी पांडुलिपियों को स्कैन करके एक राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी, जहां कोई भी शोधकर्ता, छात्र या आम आदमी इन्हें ऑनलाइन देख सके।