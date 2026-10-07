CBI रेड पर आमने-सामने भगवंत मान और पंजाब भाजपा, CM बोले- कुछ नहीं मिला; ढिल्लों ने दिया करारा जवाब

वहीं, चंडीगढ़ में पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवाल सिंह ढिल्लों ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पंजाब पुलिस को पत्र लिखकर किसी भी तरह की गलती, चोरी या गड़बड़ी करने वाले के खिलाफ जांच करने को कहा था। लेकिन जब इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई और मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो अदालत ने ईडी और सीबीआई को छापेमारी के आदेश दिए। ढिल्लों ने कहा कि सीबीआई की कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार हुई है। ऐसे में इस मामले में भाजपा का क्या लेना-देना है।