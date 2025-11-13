Patrika LogoSwitch to English

पंजाब पुलिस को मिली बड़ी सफलता, ग्रेनेड अटैक मॉड्यूल का भंडाफोड़, 10 आतंकी गिरफ्तार

लुधियाना पुलिस ने ISI से प्रेरित ग्रेनेड हमला मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए 10 आतंकियों को गिरफ्तार किया। आरोपी मलेशिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलरों से जुड़कर पंजाब में हमला करने की साजिश रच रहे थे।

लुधियाना

image

Devika Chatraj

Nov 13, 2025

पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किए 10 आतंकी (ANI)

लुधियाना कमिश्नरेट पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से प्रेरित ग्रेनेड हमला मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने विदेशी हैंडलरों के 10 प्रमुख ऑपरेटिवों को गिरफ्तार कर लिया है। यह मॉड्यूल पंजाब में अशांति फैलाने के लिए किसी भीड़भाड़ वाले इलाके में ग्रेनेड हमला करने की साजिश रच रहा था। गिरफ्तार आरोपी पाकिस्तानी हैंडलरों के इशारे पर काम कर रहे थे।

मलेशिया के जरिए पाकिस्तानी संपर्क

शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी ग्रेनेड उठाने और वितरित करने के समन्वय के लिए मलेशिया में स्थित तीन ऑपरेटिवों के माध्यम से पाकिस्तान आधारित हैंडलरों से जुड़े हुए थे। उनका मुख्य उद्देश्य किसी आबादी वाले क्षेत्र में विस्फोटक हमला करना था। गिरफ्तार 10 ऑपरेटिवों का संपर्क सीधे पाकिस्तान स्थित हैंडलरों से था, लेकिन यह संपर्क प्रत्यक्ष नहीं बल्कि मलेशिया के जरिए होता था। ग्रेनेड को साइट पर पहुंचाने का पूरा प्लान इसी नेटवर्क से संचालित हो रहा था।

पंजाब पुलिस की प्रतिबद्धता

इस सफल ऑपरेशन पर पंजाब पुलिस ने अपनी दृढ़ता दोहराई है। पुलिस ने कहा कि राज्य में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए आतंकवाद का सफाया करने और सीमा पार आतंकी नेटवर्कों को ध्वस्त करने में पूरी तरह समर्पित है।

पंजाब पुलिस को मिली बड़ी सफलता, ग्रेनेड अटैक मॉड्यूल का भंडाफोड़, 10 आतंकी गिरफ्तार

Published on:

13 Nov 2025 03:37 pm

Hindi News / National News / पंजाब पुलिस को मिली बड़ी सफलता, ग्रेनेड अटैक मॉड्यूल का भंडाफोड़, 10 आतंकी गिरफ्तार

