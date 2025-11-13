पंजाब पुलिस को मिली बड़ी सफलता, ग्रेनेड अटैक मॉड्यूल का भंडाफोड़, 10 आतंकी गिरफ्तार

शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी ग्रेनेड उठाने और वितरित करने के समन्वय के लिए मलेशिया में स्थित तीन ऑपरेटिवों के माध्यम से पाकिस्तान आधारित हैंडलरों से जुड़े हुए थे। उनका मुख्य उद्देश्य किसी आबादी वाले क्षेत्र में विस्फोटक हमला करना था। गिरफ्तार 10 ऑपरेटिवों का संपर्क सीधे पाकिस्तान स्थित हैंडलरों से था, लेकिन यह संपर्क प्रत्यक्ष नहीं बल्कि मलेशिया के जरिए होता था। ग्रेनेड को साइट पर पहुंचाने का पूरा प्लान इसी नेटवर्क से संचालित हो रहा था।