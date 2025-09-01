6 दिन बाद भी नहीं छूटा जाम, NH पर अभी भी 2 हजार गाड़ियों का लगा है तांता; चालकों के लिए जारी हुई नई एडवाइजरी

सबसे ज्यादा प्रभावित किश्तवाड़ और रियासी जिले हुए हैं। जहां बादल फटने और भूस्खलन से कई लोगों की जान गई। किश्तवाड़ जिले के चशोती गांव में बादल फटने से 67 लोगों की मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर मचैल माता यात्रा के तीर्थयात्री थे, जबकि रियासी जिले में माता वैष्णो देवी मंदिर के रास्ते में हुए भूस्खलन से 36 श्रद्धालुओं की मौत हो गई।