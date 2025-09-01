Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

6 दिन बाद भी नहीं छूटा जाम, NH पर अभी भी 2 हजार गाड़ियों का लगा है तांता; चालकों के लिए जारी हुई नई एडवाइजरी

जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 6 दिन बाद भी भारी जाम जारी, 2000 से ज़्यादा ट्रक फंसे! अधिकारियों ने चालकों को लेन अनुशासन बनाए रखने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सड़क पूरी तरह से बहाल होने में 20-25 दिन लग सकते हैं, लेकिन वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हैं। हाल ही की भारी बारिश से 136 लोगों की मौत और भारी तबाही हुई है।

जम्मू

Mukul Kumar

Sep 01, 2025

6 दिन बाद भी नहीं छूटा जाम। (फोटो- IANS)

जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर छह दिन बीत जाने के बाद भी जाम से छुटकारा नहीं मिल पाया है। भले ही सोमवार को वाहनों की आवाजाही के लिए सड़क को आंशिक रूप से बहाल कर दिया गया है, लेकिन अभी भी 2 हजार से अधिक गाड़ियों का तांता लगा है।

बता दें कि 26 अगस्त को भूस्खलन से सड़क को हुए भारी नुकसान के बाद राजमार्ग पर हजारों गाड़ियां फंसी थीं। अधिकरी ने कहा कि अब धीरे-धीरे गाड़ियों को निकाला जा रहा है।

ये भी पढ़ें

नेपाल से दिल्ली भेजकर 100 लोगों की निकाली गई किडनी, बड़े रैकेट का भंडाफोड़; अब तक 5 गिरफ्तार
विदेश
image

चालकों के लिए जारी हुई एडवाइजरी

इस बीच, अधिकारियों ने चालकों को लेन अनुशासन का पालन करने की सलाह दी है क्योंकि संकरे रास्ते पर किसी भी ओवरटेक से वाहनों की आवाजाही बाधित हो सकती है।

अधिकारियों ने कहा कि किसी भी तरह की भीड़भाड़ से यात्रियों को भारी असुविधा होगी और वाहनों का सुचारू आवागमन प्रभावित हो सकता है। वहीं, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रविवार को राष्ट्रीय राजमार्ग का दौरा किया।

सीएम ने क्या कहा?

बाद में सीएम ने कहा कि सड़क पूरी तरह से बहाल होने में 20-25 दिन लग सकते हैं, लेकिन जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग पर यातायात के लिए एक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध करा दिया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि मुगल रोड, श्रीनगर-लेह राजमार्ग और घाटी से किश्तवाड़ जाने वाला सिंथन दर्रा भी यातायात के लिए खुला है।

बता दें कि 14 अगस्त से जम्मू संभाग में मूसलाधार बारिश से 136 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज़्यादा घायल हो गए, जिससे पुलों, सरकारी और निजी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंची।

सबसे ज्यादा कहां हुआ नुकसान?

सबसे ज्यादा प्रभावित किश्तवाड़ और रियासी जिले हुए हैं। जहां बादल फटने और भूस्खलन से कई लोगों की जान गई। किश्तवाड़ जिले के चशोती गांव में बादल फटने से 67 लोगों की मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर मचैल माता यात्रा के तीर्थयात्री थे, जबकि रियासी जिले में माता वैष्णो देवी मंदिर के रास्ते में हुए भूस्खलन से 36 श्रद्धालुओं की मौत हो गई।

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने माता वैष्णो देवी मंदिर में हुए भूस्खलन हादसे की जांच के लिए अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय समिति गठित की है।

रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है और अधिकारियों ने कहा है कि पूरी तरह से बहाल होने में अभी कुछ और दिन लगेंगे, हालांकि फंसे हुए यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं।

खबर शेयर करें:

Published on:

01 Sept 2025 11:49 am

Hindi News / National News / 6 दिन बाद भी नहीं छूटा जाम, NH पर अभी भी 2 हजार गाड़ियों का लगा है तांता; चालकों के लिए जारी हुई नई एडवाइजरी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट