कर्नाटक में वोटर लिस्ट को लेकर घमासान, शिवकुमार का आरोप- एक लाख से ज्यादा फॉर्म-7 जबरन छीने और जलाए

शिवकुमार ने मंगलवार को बेंगलुरु में पत्रकारों से कहा कि विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा और जद (एस) कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में पहले से भरे हुए फॉर्म-7 दिए गए थे। उनके अनुसार, कुछ जगहों पर कार्यकर्ताओं को 500 से लेकर 3,000 तक फॉर्म दिए गए। इन फॉर्म के जरिए मतदाताओं के नाम हटाने पर आपत्तियां दर्ज की गई थीं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के कार्यालय जाने के बाद कुछ कार्यकर्ता बूथ लेवल अधिकारियों के पास वापस पहुंचे और बड़ी संख्या में जमा फॉर्म वापस ले लिए। उन्होंने दावा किया कि एक लाख से ज्यादा फॉर्म वापस लिए गए और कुछ को जला दिया गया। शिवकुमार ने कहा कि अगर फॉर्म गलत नहीं थे तो उन्हें इतनी बड़ी संख्या में वापस लेने की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी जांच होनी चाहिए।