Waqf act protest 2025: वक़्फ़ क़ानून के ख़िलाफ़ AIMPLB का बड़ा ऐलान, 3 अक्टूबर को भारत बंद की घोषणा

Waqf Act India Protest 2025: देश में वक़्फ़ संशोधन अधिनियम पर चल रही बहस ने अब बड़ा रूप ले लिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने इस क़ानून के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए 3 अक्टूबर को देशभर में शांतिपूर्ण भारत बंद का ऐलान किया है। इस दिन सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक सभी दुकानें और कार्यालय बंद रहेंगे। केवल जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं को इस बंद से छूट दी गई है। AIMPLB के महासचिव मौलाना मोहम्मद फ़ज़लुर रहमान मुजद्दिदी (Maulana Mohammad Fazlur Rahman Mujaddidi) ने साफ किया कि यह बंद पूरी तरह शांतिपूर्ण होगा। उन्होंने बताया कि यह प्रदर्शन किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन संशोधनों के विरोध में है जो वक्फ़ की संपत्तियों और मुस्लिम समुदाय के संवैधानिक अधिकारों को खतरे में डाल रहे हैं। बोर्ड ने देश के सभी मुसलमानों से अपील की है कि वे इस भारत बंद में पूरी ताकत से हिस्सा लें ताकि यह साफ संदेश जाए कि वक्फ़ की सुरक्षा करना समुदाय की इज्जत, पहचान और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना है।