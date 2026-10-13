Explainer: SIR क्या है- 13 करोड़ से ज्यादा नाम हटने का दावा, चुनाव आयोग का जवाब और पूरा विवाद

चुनाव आयोग ने 13.39 करोड़ नामों को गलत तरीके से हटाए गए मतदाताओं की संख्या बताने पर आपत्ति जताई है। आयोग के मुताबिक, एसआईआर के दौरान इन नामों को ASDD श्रेणी में रखा गया। ASDD का अर्थ है-अनुपस्थित (अब्सेंट), स्थायी रूप से दूसरी जगह जा चुके (शिफ्टेड), मृत (डेड) और दोहराए गए नाम (डुप्लीकेट)। आयोग का कहना है कि इन श्रेणियों के आधार पर मतदाता सूची की जांच की गई है और पात्र नागरिक नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।