World Earth Day : इस सदी के अंत तक आधा चीन ही नहीं, भारत के ये छह शहर भी डूब सकते हैं

लाखों लोगों को बाढ़ का खतरा Singapore Climate change and Global Warming News in Hindi : सिंगापुर राष्ट्रव्यापी उपग्रह डेटा (SNSD) के एक अध्ययन के अनुसार, खासकर समुद्र का स्तर बढ़ने के कारण चीन (China) के लगभग आधे प्रमुख शहर “मध्यम से गंभीर” स्तर के भूस्खलन से पीड़ित हैं, जिससे लाखों लोगों को बाढ़ का खतरा है।

टोक्यो डूब गया था Singapore Nationwide Satellite Data News in Hindi : समस्या चीन (China) तक सीमित नहीं है और फरवरी में प्रकाशित एक अलग अध्ययन में कहा गया है कि दुनिया भर में लगभग 6.3 मिलियन वर्ग किमी (2.4 मिलियन वर्ग मील) भूमि खतरे में है। सबसे अधिक प्रभावित देशों में इंडोनेशिया ( Indonesia) है, जिसकी राजधानी जकार्ता ( Jakarta) का बड़ा हिस्सा अब समुद्र तल से नीचे है। निकोल्स ( Nicholls) के अनुसार कमजोर शहर टोक्यो (Tokyo) से सबक सीख सकते हैं, जो 1970 के दशक में भूजल निकासी पर प्रतिबंध लगने तक लगभग 5 मीटर (16 फीट) नीचे डूब गया था।

प्रतिकूल प्रभावों के खतरनाक जोखिम NASA and IPCC News in Hindi : नासा (The National Aeronautics and Space Administration) और इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (IPCC) की रिपोर्टों के अनुसार वर्तमान दुनिया में जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खतरनाक जोखिम उजागर हो हे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे भारत के कई शहर सन 2100 तक डूबने का खतरा है।

सदी के अंत तक डूब सकते हैं प्रमुख शहर Nasa News in Hindi : अमरीका स्थित राष्ट्रीय वैमानिकी व अंतरिक्ष प्रशासन संस्थान (NASA) के अनुसार मुंबई सहित प्रमुख भारतीय शहर सदी के अंत तक डूब सकते हैं, जिससे इस आसन्न आपदा को रोकने के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। इन रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए, यहां हम कुछ ऐसे भारतीय शहरों पर नज़र डालते हैं, जो सदी के अंत तक पानी के नीचे जाने के खतरे का सामना कर रहे हैं।

मुंबई पर मंडरा रहा डूबने का खतरा World Earth Day News in Hindi : यह बिल्कुल अविश्वसनीय है. अपने ग्लैमर और चकाचौंध के लिए जाना जाने वाला मुंबई Mumbai एक चिंताजनक भविष्य का भी सामना कर रहा है, नासा (NASA) और आईपीसीसी (IPCC) की रिपोर्ट के अनुसार मुंबई 2100 तक शहर के आधे से अधिक हिस्से के पानी में डूबने का अनुमान है। अरब सागर के किनारे स्थित, एक यात्रा गंतव्य के रूप में शहर के आकर्षण से समझौता किया जा सकता है, जब तक कि निकट भविष्य में पर्याप्त परिवर्तन न हो।

चेन्नई डूब सकता है 1.87 फीट Global Warming News in Hindi : चेन्नई (Chennai) तमिलनाडु का एक प्रमुख शहर है, नासा( NASA) और (IPCC) की रिपोर्ट के अनुसार चेन्नई पर भी डूबने का ख़तरा मंडरा रहा है। नासा की भविष्यवाणियों के अनुसार, चेन्नई सन 2100 तक 1.87 फीट पानी में डूब सकता है। कला और संस्कृति के केंद्र के रूप में, शहर के परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं।

विशाखापत्तनम का वर्तमान आकर्षण गायब होने का खतरा Climate change News in Hindi : विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) आंध्र प्रदेश का एक खूबसूरत तटीय शहर है और इसे आमतौर पर विजाग कहा जाता है। नासा और आईपीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार सन 2100 तक विजाग भी 1.77 फीट पानी के नीचे होगा। यह निश्चित रूप से एक सुंदर बंदरगाह गंतव्य है, लेकिन जब तक सक्रिय उपाय नहीं किए जाते, इसका वर्तमान आकर्षण गायब होने का खतरा हो सकता है।

भावनगर को नुकसान होने की आशंका गुजरात में स्थित शहर भावनगर (Bhavnagar) महत्वपूर्ण खतरे में है, और नासा और आईपीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार भावनगर 2.70 फीट के बड़े पैमाने पर डूब जाएगा। सन 1724 में स्थापित, भावनगर, भावनगर राज्य की पूर्व राजधानी के रूप में एक ऐतिहासिक युग की झलक पेश करता है, जिससे इसका संभावित नुकसान हो सकता है। बहुत चिंता का विषय है

2.32 फीट तक डूब सकता है कोचीन रिपोर्ट के मुताबिक केरल का यह खूबसूरत शहर कोचीन (Cochin) 2100 तक 2.32 फीट तक डूब सकता है। राज्य के लिए एक जीवंत और महत्वपूर्ण शहर होने के बावजूद, समुद्र का बढ़ता स्तर और हिमालय के ग्लेशियरों का पिघलना खतरनाक स्थिति में योगदान देता है।

1.87 फीट पानी में डूब सकता है मंगलुरु रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक का यह सुरम्य तटीय शहर मंगलुरु (Mangalore), जो अपनी धीमी गति के आकर्षण के लिए जाना जाता है, लुप्तप्राय शहरों की सूची में भी है। अनुमान है कि 1.87 फीट पानी में डूबा रहेगा, इन संभावित खतरों के सामने शहर का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है।