नीमच मंडी की तस्वीर (फोटो सोर्स: Patrika, Inhance By: Chatgpt)
कमलेश सारड़ा की रिपोर्ट
Neemuch News :मध्य प्रदेश के नीमच जिले में स्थित कृषि उपज मंडी समिति नीमच में 28 नवंबर 2026 को विभिन्न कृषि उपजों की कुल आवक 27,356 बोरियां यानी 54,081 क्विंटल दर्ज की गई। मंडी में सबसे ज्यादा आवक लहसुन और मक्का की दर्ज हुई है। लहसुन की 12,676 बोरियां और मक्का की 6,961 बोरियां मंडी में पहुंचीं। वहीं, औषधीय फसलों के भाव ने भी किसानों का ध्यान खींचा। पोस्ता का अधिकतम भाव 1 लाख 80 हजार रुपए प्रति क्विंटल और अश्वगंधा का अधिकतम भाव 30,650 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया।
नीमच मंडी में लहसुन की अच्छी आवक के साथ भाव में भी बड़ा अंतर देखने को मिला। यहां लहसुन का न्यूनतम भाव 5,601 रुपए और अधिकतम भाव 25,871 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। कृषि मंडी में लहसुन की सबसे ज्यादा आवक दर्ज की गई है। मक्का 6,961 बोरियों की आवक के साथ दूसरे स्थान पर रही है।
अन्य प्रमुख कृषि उपजों में सोयाबीन का मॉडल भाव 7,580 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। गेहूं का मॉडल भाव 2,980 रुपए और चना का 7,200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मूंगफली का मॉडल भाव भी 7,200 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया।
मंडी में प्याज की कुल 3,264 बोरियों की आवक हुई। इसके भाव 701 रुपए से लेकर 3,825 रुपए प्रति क्विंटल तक रहे। औषधीय फसलों में पोस्ता और अश्वगंधा के अधिकतम भाव खास रहे। पोस्ता 1.80 लाख रुपए और अश्वगंधा 30,650 रुपए प्रति क्विंटल तक बिका।
नोट: मंडी में दर्ज आवक और भाव किसानों के लिए बाजार की स्थिति समझने का महत्वपूर्ण आधार हैं। सभी आंकड़े कृषि उपज मंडी समिति नीमच द्वारा जारी आवक-भाव पत्रक पर आधारित हैं।
|दिनांक: 28 नवंबर 2026… (सभी भाव रुपए प्रति क्विंटल में हैं)
|प्रमुख जिंस
|आवक (बोरियां)
|भाव (रुपए प्रति क्विंटल)
|लहसुन
|12,676
|5,601 से 25,871
|मक्का
|6,961
|उपलब्ध नहीं
|प्याज
|3,264
|701 से 3,825
|पोस्ता
|उपलब्ध नहीं
|अधिकतम 1,80,000
|अश्वगंधा
|उपलब्ध नहीं
|अधिकतम 30,650
|सोयाबीन
|उपलब्ध नहीं
|मॉडल भाव 7,580
|गेहूं
|उपलब्ध नहीं
|मॉडल भाव 2,980
|चना
|उपलब्ध नहीं
|मॉडल भाव 7,200
|मूंगफली
|उपलब्ध नहीं
|मॉडल भाव 7,200
-कुल बोरियां: 27,356
-कुल उपज: 54,081 क्विंटल
नोट: जिन जिंसों की आवक या भाव का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, वहां अनुमान नहीं लगाया गया है।
बड़ी खबरेंView All
नीमच
मध्य प्रदेश न्यूज़