Neemuch News :मध्य प्रदेश के नीमच जिले में स्थित कृषि उपज मंडी समिति नीमच में 28 नवंबर 2026 को विभिन्न कृषि उपजों की कुल आवक 27,356 बोरियां यानी 54,081 क्विंटल दर्ज की गई। मंडी में सबसे ज्यादा आवक लहसुन और मक्का की दर्ज हुई है। लहसुन की 12,676 बोरियां और मक्का की 6,961 बोरियां मंडी में पहुंचीं। वहीं, औषधीय फसलों के भाव ने भी किसानों का ध्यान खींचा। पोस्ता का अधिकतम भाव 1 लाख 80 हजार रुपए प्रति क्विंटल और अश्वगंधा का अधिकतम भाव 30,650 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया।