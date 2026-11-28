आक्रोषित परिजनों को पुलिस ने समझाइश देते हुए स्पष्ट किया कि घटनास्थल वाले क्षेत्र में ही पीएम की कार्रवाई होगी। पुलिस के मुताबिक, महिला की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है, इसलिए पैनल से पीएम कराया जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद निष्पक्ष जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। परिजनों ने बघाना थाना प्रभारी पुष्पा चौहान से रोहिणी के पति और सास को गिरफ्तार करने की मांग की। परिजनों ने आशंका जताई की वह मामले में आरोपी हो सकते है इसलिए उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए नहीं तो वह फरार हो जाएंगे। इस पर टीआई चौहान ने उन्हें आश्वाशन दिया कि- पुलिस उन्हें पाताल से भी ढूंढकर ले आएगी। पीएम रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। मामले का खुलासा पीएम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा।