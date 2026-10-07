दिल्ली CEO कार्यालय के बाहर AAP का प्रदर्शन, सौरभ भारद्वाज बोले- ‘वोट चोरी’ के आरोपों की जांच हो, ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें

दिल्ली CEO कार्यालय के बाहर AAP का प्रदर्शन, फोटो सोर्स- ANI
Saurabh Bharadwaj statement: दिल्ली में कथित ‘वोट चोरी’ और मतदाता सूची में अनियमितताओं के आरोपों को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने बुधवार को कश्मीरी गेट स्थित दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। AAP दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में विपक्षी दलों के नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। AAP ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की।
प्रदर्शन के दौरान सौरभ भारद्वाज ने कहा कि वाम दलों ने करीब एक सप्ताह पहले AAP को प्रदर्शन में शामिल होने का निमंत्रण दिया था और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसे स्वीकार किया था। उन्होंने कहा कि बुधवार को AAP कांग्रेस, CPI(M), CPI(ML) और CPI समेत अन्य विपक्षी दलों के साथ प्रदर्शन कर रही है। भारद्वाज ने कहा कि विपक्षी दल मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठा रहे हैं। उनके मुताबिक, इन अनियमितताओं के कारण दिल्ली की आधी से ज्यादा आबादी के वोट काटे जाने का आरोप है।
सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि इसी तरह की अनियमितताएं 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भी की गई थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि इन कथित अनियमितताओं के कारण आम आदमी पार्टी को अनुचित तरीके से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि AAP मौजूदा मतदाता सूची को लेकर उठाए जा रहे सवालों के साथ-साथ 2025 के चुनाव से जुड़े अपने आरोपों को लेकर भी विरोध कर रही है। इन दावों को AAP की ओर से लगाए गए आरोप के रूप में देखा जाना चाहिए।
AAP दिल्ली अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी की मांग है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही उन्होंने मतदाता सूची से जिन लोगों के नाम कथित तौर पर हटाए गए हैं, उनके नाम दोबारा बहाल करने की मांग की। यह प्रदर्शन चुनाव आयोग और विपक्षी दलों के बीच SIR को लेकर चल रहे विवाद के बीच हुआ है। इससे पहले भी दिल्ली में AAP समेत विपक्षी दलों ने CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं।
बड़ी खबरेंView All
नई दिल्ली
दिल्ली न्यूज़
ट्रेंडिंग