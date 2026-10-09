दिल्ली में 10 अक्टूबर से पहले ऐसा क्या हुआ? कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट में क्यों उठाना पड़ा मुद्दा?

Delhi Protest: दिल्ली में 10 अक्टूबर को होने वाले प्रदर्शन से पहले ट्रेन, मेट्रो और इंटरनेट सेवाओं को लेकर सवाल उठने लगे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्तावित प्रदर्शन से जुड़े इन मुद्दों को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। उन्होंने दिल्ली आने वाली ट्रेनों के रद्द होने, मेट्रो सेवाओं पर रोक और इंटरनेट बंद किए जाने की आशंका का जिक्र किया।