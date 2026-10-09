ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहती थी यूथ कांग्रेस, हाईकोर्ट ने सुनवाई सोमवार तक टाली

जानकारी के मुताबिक, यूथ कांग्रेस मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करना चाहती है। इसके लिए संगठन ने दिल्ली पुलिस से अनुमति मांगी थी, लेकिन पुलिस ने मंजूरी नहीं दी। इसके बाद यूथ कांग्रेस ने अदालत में याचिका दायर कर पुलिस के इस फैसले को चुनौती दी।