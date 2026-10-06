AAP को इमरान मसूद ने दिखाया रास्ता! बोले- ‘बीच का कोई रास्ता नहीं, हमारे साथ आइए या BJP के साथ जाइए’

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने AAP के प्रदर्शन और चुनाव आयोग को लेकर अपनी बात रखी। (फोटो सोर्स-ANI)
ECI Protest: चुनाव आयोग को लेकर विपक्षी दलों के बीच चल रही खींचतान के बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने आम आदमी पार्टी (AAP) को लेकर दो टूक बात कही है। 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर AAP के प्रदर्शन के ऐलान के बीच मसूद ने कहा कि इस मुद्दे पर बीच का कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि या तो हमारे साथ आइए या BJP के साथ जाइए।
मसूद का यह बयान ऐसे वक्त आया है, जब कांग्रेस समेत विपक्ष के कई दल चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष मतदाता सूची और चुनाव से जुड़े कई मुद्दों को लेकर आयोग के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहा है।
इमरान मसूद ने इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ऐसी संस्था रही है, जिस पर देश के लोगों को भरोसा था। पहले इसकी निष्पक्षता को लेकर इस तरह सवाल नहीं उठते थे।
मसूद ने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति की वजह से चुनाव आयोग पर लोगों का भरोसा टूटा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ज्ञानेश कुमार से सवाल करेगा। साथ ही बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी जवाब मांगा जाएगा।
कांग्रेस सांसद ने कहा कि जिस संस्था पर देश को गर्व रहा है, उसकी निष्पक्षता पर आज सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष इसी मुद्दे को आगे भी उठाएगा।
AAP ने 10 अक्टूबर को चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदर्शन का ऐलान किया है। इसी को लेकर इमरान मसूद से सवाल पूछा गया था। जवाब में उन्होंने विपक्षी दलों के बीच एकजुटता की जरूरत बताई।
मसूद ने कहा कि इस मुद्दे पर किसी को बीच का रास्ता नहीं चुनना चाहिए। उनके मुताबिक, जो दल चुनाव आयोग के खिलाफ उठाए जा रहे सवालों के साथ हैं, उन्हें विपक्ष के साथ खड़ा होना चाहिए।
उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि AAP को तय करना होगा कि वह किस तरफ है। 'हमारे साथ आइए या BJP के साथ जाइए।'
फिलहाल मसूद का यह बयान कांग्रेस और AAP के बीच राजनीतिक रिश्तों को लेकर चर्चा बढ़ाने वाला है। हालांकि, इसे कांग्रेस की ओर से AAP के साथ किसी नए गठबंधन के ऐलान के तौर पर नहीं देखा जा सकता। अब 10 अक्टूबर को AAP के प्रदर्शन और विपक्षी दलों के अगले कदम पर नजर रहेगी।
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