6 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

AAP को इमरान मसूद ने दिखाया रास्ता! बोले- ‘बीच का कोई रास्ता नहीं, हमारे साथ आइए या BJP के साथ जाइए’

Imran Masood Latest Statement: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने AAP को लेकर दो टूक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीच का कोई रास्ता नहीं है और AAP को कांग्रेस के साथ या BJP के साथ खड़ा होना होगा।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Sheikh

Oct 06, 2026

INDIA Bloc

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने AAP के प्रदर्शन और चुनाव आयोग को लेकर अपनी बात रखी। (फोटो सोर्स-ANI)

ECI Protest: चुनाव आयोग को लेकर विपक्षी दलों के बीच चल रही खींचतान के बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने आम आदमी पार्टी (AAP) को लेकर दो टूक बात कही है। 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर AAP के प्रदर्शन के ऐलान के बीच मसूद ने कहा कि इस मुद्दे पर बीच का कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि या तो हमारे साथ आइए या BJP के साथ जाइए।

मसूद का यह बयान ऐसे वक्त आया है, जब कांग्रेस समेत विपक्ष के कई दल चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष मतदाता सूची और चुनाव से जुड़े कई मुद्दों को लेकर आयोग के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहा है।

ज्ञानेश कुमार पर भी निशाना

इमरान मसूद ने इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ऐसी संस्था रही है, जिस पर देश के लोगों को भरोसा था। पहले इसकी निष्पक्षता को लेकर इस तरह सवाल नहीं उठते थे।

मसूद ने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति की वजह से चुनाव आयोग पर लोगों का भरोसा टूटा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ज्ञानेश कुमार से सवाल करेगा। साथ ही बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी जवाब मांगा जाएगा।

कांग्रेस सांसद ने कहा कि जिस संस्था पर देश को गर्व रहा है, उसकी निष्पक्षता पर आज सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष इसी मुद्दे को आगे भी उठाएगा।

AAP के प्रदर्शन पर क्या बोले मसूद?

AAP ने 10 अक्टूबर को चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदर्शन का ऐलान किया है। इसी को लेकर इमरान मसूद से सवाल पूछा गया था। जवाब में उन्होंने विपक्षी दलों के बीच एकजुटता की जरूरत बताई।

मसूद ने कहा कि इस मुद्दे पर किसी को बीच का रास्ता नहीं चुनना चाहिए। उनके मुताबिक, जो दल चुनाव आयोग के खिलाफ उठाए जा रहे सवालों के साथ हैं, उन्हें विपक्ष के साथ खड़ा होना चाहिए।

उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि AAP को तय करना होगा कि वह किस तरफ है। 'हमारे साथ आइए या BJP के साथ जाइए।'

फिलहाल मसूद का यह बयान कांग्रेस और AAP के बीच राजनीतिक रिश्तों को लेकर चर्चा बढ़ाने वाला है। हालांकि, इसे कांग्रेस की ओर से AAP के साथ किसी नए गठबंधन के ऐलान के तौर पर नहीं देखा जा सकता। अब 10 अक्टूबर को AAP के प्रदर्शन और विपक्षी दलों के अगले कदम पर नजर रहेगी।

SIR के खिलाफ विपक्ष के मार्च से पहले दिल्ली में कड़ी सुरक्षा, विजय चौक से चुनाव आयोग तक बढ़ी निगरानी

ये भी पढ़ें
Delhi Police

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

political

political news

politics

Updated on:

06 Oct 2026 11:01 am

Published on:

06 Oct 2026 11:01 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / AAP को इमरान मसूद ने दिखाया रास्ता! बोले- ‘बीच का कोई रास्ता नहीं, हमारे साथ आइए या BJP के साथ जाइए’

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

मोदी कैबिनेट में बड़े फेरबदल की आहट, एकनाथ शिंदे ने की प्रधानमंत्री से मुलाकात, क्या श्रीकांत की लगेगी ‘लॉटरी’?

Eknath Shinde meets PM Modi
नई दिल्ली

SIR के खिलाफ विपक्ष के मार्च से पहले दिल्ली में कड़ी सुरक्षा, विजय चौक से चुनाव आयोग तक बढ़ी निगरानी

Delhi Police
नई दिल्ली

चीन-पाक चुनौती के बीच IAF की बड़ी तैयारी, तेजस MK-1A की पहली पूर्ण स्क्वाड्रन का ठिकाना तय

IAF squadron strength
राष्ट्रीय

‘समझौता करो या सैन्य नतीजे भुगतो’, इजराइली राजदूत की ईरान को दो टूक चेतावनी

Middle East crisis
राष्ट्रीय

जंतर-मंतर प्रदर्शन में महिला पत्रकार से बदसलूकी! मुमताज पटेल बोलीं- इंतजार कीजिए, आंदोलन के मूड में आएगा पूरा देश

Mumtaz Patel
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.