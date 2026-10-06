AAP को इमरान मसूद ने दिखाया रास्ता! बोले- ‘बीच का कोई रास्ता नहीं, हमारे साथ आइए या BJP के साथ जाइए’

ECI Protest: चुनाव आयोग को लेकर विपक्षी दलों के बीच चल रही खींचतान के बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने आम आदमी पार्टी (AAP) को लेकर दो टूक बात कही है। 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर AAP के प्रदर्शन के ऐलान के बीच मसूद ने कहा कि इस मुद्दे पर बीच का कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि या तो हमारे साथ आइए या BJP के साथ जाइए।