SIR के खिलाफ विपक्ष के मार्च से पहले दिल्ली में कड़ी सुरक्षा, विजय चौक से चुनाव आयोग तक बढ़ी निगरानी

मार्च के कारण दिल्ली के कई प्रमुख रास्तों पर यातायात प्रभावित होने की आशंका है। खासकर विजय चौक, संसद मार्ग, जंतर-मंतर और चुनाव आयोग के आसपास आने-जाने वालों को परेशानी हो सकती है। दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर लोगों से इन इलाकों में जाने से पहले रास्ते की स्थिति देखने और जरूरत पड़ने पर दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करने की अपील की है।