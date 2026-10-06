SIR के खिलाफ विपक्ष के मार्च से पहले दिल्ली में कड़ी सुरक्षा, विजय चौक से चुनाव आयोग तक बढ़ी निगरानी

विपक्ष के मार्च से पहले विजय चौक के पास तैनात दिल्ली पुलिस के जवान और लगाए गए बैरिकेड। (फोटो सोर्स-ANI)
SIR Protest: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के खिलाफ विपक्षी दल मंगलवार को दिल्ली में मार्च निकालने वाले हैं। मार्च से पहले राजधानी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विजय चौक, संसद के आसपास, आकाशवाणी कार्यालय, जंतर-मंतर और चुनाव आयोग के मुख्यालय के पास पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई है। कई जगहों पर बैरिकेड भी लगाए गए हैं।
सुबह से ही विजय चौक के आसपास बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। पुलिस ने यहां आने-जाने वाले रास्तों पर नजर बढ़ा दी है। संसद के आसपास भी सुरक्षा पहले के मुकाबले ज्यादा सख्त कर दी गई है। अधिकारियों की कोशिश है कि प्रदर्शन के दौरान भीड़ को संभालने में कोई परेशानी न हो।
विपक्ष के मार्च को देखते हुए जंतर-मंतर और चुनाव आयोग के दफ्तर के आसपास भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। चुनाव आयोग की तरफ जाने वाले कुछ रास्तों पर बैरिकेड लगाए गए हैं। आकाशवाणी कार्यालय और रेलवे भवन के पास भी पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।
विपक्षी दल SIR को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि मतदाता सूची में बदलाव की इस प्रक्रिया से बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम प्रभावित हो सकते हैं। इसी मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों ने मंगलवार को मार्च का ऐलान किया है।
वहीं, चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाता सूची को अपडेट करना जरूरी प्रक्रिया है। आयोग के मुताबिक इसका मकसद मतदाता सूची को सही और अपडेट रखना है।
मार्च के कारण दिल्ली के कई प्रमुख रास्तों पर यातायात प्रभावित होने की आशंका है। खासकर विजय चौक, संसद मार्ग, जंतर-मंतर और चुनाव आयोग के आसपास आने-जाने वालों को परेशानी हो सकती है। दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर लोगों से इन इलाकों में जाने से पहले रास्ते की स्थिति देखने और जरूरत पड़ने पर दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करने की अपील की है।
प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के साथ ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी तैयारी की है। मंगलवार को मार्च के दौरान भीड़ और वाहनों की आवाजाही को देखते हुए जरूरत के हिसाब से रास्तों पर बदलाव किया जा सकता है।
फिलहाल दिल्ली के उन सभी प्रमुख इलाकों में पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई है, जहां प्रदर्शन का असर पड़ सकता है। सुरक्षा बलों की तैनाती और बैरिकेडिंग का मकसद प्रदर्शन के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी रोकना और आम लोगों की आवाजाही को ज्यादा प्रभावित होने से बचाना है।
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