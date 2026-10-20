झोटा केस में CBI जांच के बाद भगवंत मान पर बरसे सिरसा, DGP गौरव यादव के इस्तीफे की भी उठाई मांग

सिरसा ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के फ्रांस दौरे को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अपनी पत्नी के साथ जन्मदिन मनाने फ्रांस गए थे, जबकि झोटा का शव सात दिन तक मुर्दाघर में रखा रहा। सिरसा के मुताबिक, उस दौरान लोग सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे थे, लेकिन सरकार की ओर से उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया।