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बांग्ला साहिब गुरुद्वारा विवाद में घिरे केजरीवाल, AAP नेताओं पर FIR; जानें पूरा मामला

Bangla Sahib Gurudwara controversy: बांग्ला साहिब गुरुद्वारे में कथित हंगामे को लेकर अरविंद केजरीवाल और AAP के अन्य नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। जानिए गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने क्या आरोप लगाए और अब आगे क्या होगा।
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नई दिल्ली

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Imran Sheikh

Oct 12, 2026

AAP leaders FIR

आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल। (फाइल फोटो-ANI)

Delhi Police FIR: आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पार्टी के कुछ अन्य नेताओं के खिलाफ दिल्ली में FIR दर्ज की गई है। यह मामला दिल्ली के प्रसिद्ध गुरुद्वारा बांग्ला साहिब में कथित हंगामे से जुड़ा है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी (DSGMC) की शिकायत पर पुलिस ने यह कदम उठाया है।

सूत्रों के मुताबिक, पुलिस ने सोमवार को FIR दर्ज की। कमेटी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी से जुड़े कुछ कार्यकर्ता और समर्थक गुरुद्वारे के परिसर में पहुंचे और वहां विरोध प्रदर्शन करने लगे। कमेटी ने इसे धार्मिक स्थल पर राजनीतिक गतिविधि बताते हुए आपत्ति जताई है।

गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने क्या शिकायत की?

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने रविवार को पुलिस को शिकायत दी थी। इसमें आरोप लगाया गया कि AAP से जुड़े कुछ लोगों ने गुरुद्वारा बांग्ला साहिब के परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। कमेटी का कहना है कि इससे वहां का माहौल बिगड़ा और गुरुद्वारे की मर्यादा पर असर पड़ा।

बांग्ला साहिब सिख समुदाय के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। ऐसे में गुरुद्वारे के परिसर में राजनीतिक विरोध प्रदर्शन को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कमेटी ने पुलिस से इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की थी।

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन से क्या है कनेक्शन?

यह मामला मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़े घटनाक्रम के बीच सामने आया है। 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर की ओर जा रहे कुछ प्रदर्शनकारियों के गुरुद्वारा बांग्ला साहिब पहुंचने और वहां पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठे थे।

इसके बाद गुरुद्वारे के परिसर में हुए कथित विरोध प्रदर्शन को लेकर विवाद बढ़ गया। अब गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज की है।

हालांकि, उपलब्ध जानकारी में FIR में शामिल सभी नेताओं के नाम और उन पर लगाई गई धाराओं का पूरा ब्योरा सामने नहीं आया है।

अब आगे क्या होगा?

FIR दर्ज होने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी। जांच में यह पता लगाया जाएगा कि गुरुद्वारे में उस दिन क्या हुआ था, वहां कौन-कौन मौजूद था और किसकी क्या भूमिका थी।

फिलहाल उपलब्ध जानकारी में अरविंद केजरीवाल और अन्य संबंधित नेताओं का पक्ष सामने नहीं आया है। ऐसे में जांच पूरी होने और सभी पक्षों की बात सामने आने के बाद ही मामले की तस्वीर साफ हो सकेगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि FIR दर्ज होने का मतलब यह नहीं है कि आरोप साबित हो गए हैं। आरोपों की सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी।

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Updated on:

12 Oct 2026 10:13 am

Published on:

12 Oct 2026 10:13 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / बांग्ला साहिब गुरुद्वारा विवाद में घिरे केजरीवाल, AAP नेताओं पर FIR; जानें पूरा मामला

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