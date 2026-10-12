बांग्ला साहिब गुरुद्वारा विवाद में घिरे केजरीवाल, AAP नेताओं पर FIR; जानें पूरा मामला

फिलहाल उपलब्ध जानकारी में अरविंद केजरीवाल और अन्य संबंधित नेताओं का पक्ष सामने नहीं आया है। ऐसे में जांच पूरी होने और सभी पक्षों की बात सामने आने के बाद ही मामले की तस्वीर साफ हो सकेगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि FIR दर्ज होने का मतलब यह नहीं है कि आरोप साबित हो गए हैं। आरोपों की सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी।