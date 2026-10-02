यूसीसी को लेकर मौलाना साजिद रशीदी बोले- धार्मिक मान्यताओं से समझौता नहीं करेंगे, शरीयत पर अमल जारी रहेगा

Maulana Sajid Rashidi: ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कैप्टन स्मित मच्छार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत की तारीफ करते हुए कहा कि उनका दिल बहुत बड़ा है। वे बहुत अच्छे इंसान हैं। उनकी बातचीत को मैंने पूरा सुना और मैं भावुक हो गया, मेरा दिल भर आया। मौलाना साजिद रशीदी ने यूसीसी पर भी अपने विचार व्यक्त किए। मौलाना रशीदी ने कहा कि सरकार को कैप्टन स्मित मच्छार को सम्मान देना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि उन्हें अशोक चक्र से नवाजा जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने उनसे बात की है। यह उनके लिए और पूरे देश के लिए भी बहुत बड़ा सम्मान है।