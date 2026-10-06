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आकाशवाणी को लेकर कांग्रेस पर BJP का बड़ा हमला, सुधांशु त्रिवेदी बोले- ‘अब यहां भी दखल की कोशिश’

Sudhanshu Trivedi Statement: सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर सवाल उठाए। उन्होंने कांग्रेस की राजनीति और उसके कामकाज को लेकर भी निशाना साधा।
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नई दिल्ली

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Imran Sheikh

Oct 06, 2026

BJP

आकाशवाणी के मुद्दे पर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। (फोटो सोर्स-ANI)

Akashvani, All India Radio: आकाशवाणी को लेकर चल रही चर्चा के बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के बड़े नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र की बात करती है, लेकिन लंबे समय से परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने की राजनीति करती रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि अब आकाशवाणी में भी दखल देने की कोशिश की जा रही है।

चुनावी हार को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि लगातार चुनाव हारने के बाद विपक्ष के नेता परेशान हैं और इसी वजह से देश के सामने गलत बातें रखी जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना पुख्ता आधार के कई तरह के दावे किए जा रहे हैं।

बीजेपी नेता ने कहा कि उनकी बातें कांग्रेस को पसंद नहीं आएंगी, लेकिन चुनाव में लगातार हार के बाद उसकी राजनीति में निराशा नजर आ रही है। उन्होंने विपक्ष पर देश को गुमराह करने की कोशिश का आरोप भी लगाया।

'चार पीढ़ियों तक परिवार का दबदबा'

त्रिवेदी ने कांग्रेस के बड़े राजनीतिक परिवार का जिक्र करते हुए कहा कि करीब चार पीढ़ियों से इस परिवार का देश की राजनीति में असर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतंत्र के नाम पर परिवार को ही सत्ता में बनाए रखने की राजनीति की गई।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लंबे समय तक देश पर शासन किया और आज भी पार्टी के कामकाज में परिवारवाद का असर दिखाई देता है।

आकाशवाणी पर क्या बोले?

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस ने अब आकाशवाणी में भी दखल देने की कोशिश की है। हालांकि, अपने बयान में उन्होंने यह साफ नहीं बताया कि वह आकाशवाणी की किस घटना या किस फैसले की बात कर रहे हैं।

इसलिए इस आरोप को लेकर अभी पूरी जानकारी सामने आना बाकी है। आकाशवाणी से जुड़ा मामला क्या है और कांग्रेस की ओर से इसमें क्या भूमिका रही, यह तस्वीर आगे साफ हो सकती है।

दोनों दलों में बयानबाजी जारी

बीजेपी और कांग्रेस के बीच चुनाव और लोकतंत्र से जुड़े मुद्दों पर पहले भी लगातार बयान सामने आते रहे हैं। दोनों पार्टियां एक-दूसरे पर कई तरह के आरोप लगाती रही हैं। अब सुधांशु त्रिवेदी के बयान के बाद कांग्रेस की ओर से क्या जवाब आता है, इस पर नजर रहेगी।

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Updated on:

06 Oct 2026 02:04 pm

Published on:

06 Oct 2026 01:44 pm

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