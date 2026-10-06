आकाशवाणी को लेकर कांग्रेस पर BJP का बड़ा हमला, सुधांशु त्रिवेदी बोले- ‘अब यहां भी दखल की कोशिश’

Akashvani, All India Radio: आकाशवाणी को लेकर चल रही चर्चा के बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के बड़े नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र की बात करती है, लेकिन लंबे समय से परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने की राजनीति करती रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि अब आकाशवाणी में भी दखल देने की कोशिश की जा रही है।