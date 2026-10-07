‘हजारों केस कर दो, लड़ाई जारी रहेगी’, FIR के बाद वेणुगोपाल ने साफ कर दिया कांग्रेस का रुख

उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ हुए प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने कुछ विपक्षी नेताओं पर मामले दर्ज किए हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि FIR दर्ज होने से उनका आंदोलन रुकने वाला नहीं है।