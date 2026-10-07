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‘हजारों केस कर दो, लड़ाई जारी रहेगी’, FIR के बाद वेणुगोपाल ने साफ कर दिया कांग्रेस का रुख

KC Venugopal Statement: कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि FIR दर्ज होने से चुनाव आयोग के खिलाफ पार्टी का विरोध नहीं रुकेगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के लिए कांग्रेस अपनी लड़ाई जारी रखेगी।
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नई दिल्ली

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Imran Sheikh

Oct 07, 2026

Congress protest

कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल (Photo-IANS)

INDIA bloc protest: चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शन के बाद कुछ नेताओं पर FIR दर्ज होने को लेकर कांग्रेस ने साफ कहा है कि इससे उसका विरोध नहीं रुकेगा। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार चाहे जितनी FIR दर्ज कर ले, पार्टी लोकतंत्र के मुद्दे पर अपनी लड़ाई जारी रखेगी।

वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस को इस बात की चिंता नहीं है कि उसके नेताओं पर कितने मामले दर्ज किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि पार्टी देश के लोकतंत्र के लिए आवाज उठा रही है और इस पर उसे गर्व है।

'हजारों FIR कर दो'

दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई और FIR को लेकर वेणुगोपाल ने कहा कि हजारों FIR दर्ज कर दो, हमें गर्व है कि हम देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं।

उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ हुए प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने कुछ विपक्षी नेताओं पर मामले दर्ज किए हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि FIR दर्ज होने से उनका आंदोलन रुकने वाला नहीं है।

चुनाव आयोग को लेकर क्या है विवाद?

कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष की सबसे बड़ी आपत्ति मतदाता सूची में किए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर है।

विपक्षी दल चुनाव आयोग से SIR और मतदाता सूची में बदलाव को लेकर जवाब मांग रहे हैं। साथ ही कांग्रेस और उसके सहयोगी दल ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं।

मंगलवार को भी हुआ था प्रदर्शन

मंगलवार को INDIA ब्लॉक के कई सांसद चुनाव आयोग के दफ्तर की ओर मार्च करने निकले थे। पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया था। इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया गया था।

इसके बाद विपक्ष ने अपना प्रदर्शन जारी रखने का फैसला किया। राहुल गांधी ने भी कहा कि विपक्ष जंतर-मंतर पर जुटकर अपनी बात रखेगा और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठाएगा।

FIR पर कांग्रेस का साफ रुख

कांग्रेस नेताओं के बयानों से साफ है कि पार्टी FIR को लेकर पीछे हटने के मूड में नहीं है। वेणुगोपाल ने भी अपने बयान में यही संदेश दिया कि पुलिस कार्रवाई या मामले दर्ज होने से उनका विरोध नहीं रुकेगा।

वहीं, सरकार और बीजेपी विपक्ष के चुनाव आयोग से जुड़े आरोपों को खारिज करते रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन और तेज होता है या नहीं, इस पर सबकी नजर रहेगी।

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Updated on:

07 Oct 2026 04:05 pm

Published on:

07 Oct 2026 04:05 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / ‘हजारों केस कर दो, लड़ाई जारी रहेगी’, FIR के बाद वेणुगोपाल ने साफ कर दिया कांग्रेस का रुख

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