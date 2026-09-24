G20 में पुतिन की एंट्री से मचेगा भूचाल! ट्रंप से होगी ऐतिहासिक मुलाकात या अमेरिका का नया दांव?

बयान में रुबियो ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी सख्त रुख दोहराया। उन्होंने कहा कि तेहरान को किसी भी सूरत में परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती और यही मुद्दा अमेरिका-ईरान वार्ता का केंद्र बिंदु बना हुआ है। इसी कड़ी में अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर मध्यस्थों के माध्यम से ईरानी प्रतिनिधिमंडल से लंबी और रचनात्मक बातचीत हुई है, जिसमें उम्मीद की किरण नजर आई। हालांकि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MOU) से जुड़े विस्तृत सवालों पर रुबियो ने कोई जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया।