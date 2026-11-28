Durg Cyber Crime: साइबर ठगों को बैंक खाते मुहैया कराने वाले 3 गिरफ्तार(photo-patrika)
Durg Cyber Crime: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में साइबर अपराध और म्यूल बैंक खाताधारकों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि तीनों कमीशन के लालच में साइबर अपराधियों को बैंक खाते, एटीएम कार्ड, चेकबुक और सिम कार्ड उपलब्ध कराते थे। पुलिस जांच में संबंधित बैंक खातों से साइबर ठगी की लाखों रुपये की रकम के लेन-देन के साक्ष्य सामने आए हैं। सुपेला पुलिस और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट (ACCU) की संयुक्त टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से बैंकिंग दस्तावेज, मोबाइल फोन और अन्य सामान जब्त किया है।
दुर्ग पुलिस जिले में साइबर अपराधों और म्यूल बैंक खाताधारकों के खिलाफ विशेष अभियान चला रही है। इसी अभियान के तहत सुपेला थाना पुलिस और एसीसीयू की संयुक्त टीम ने थाना सुपेला में दर्ज अपराध क्रमांक 1324/2026 की जांच के दौरान तीन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की।
पुलिस के अनुसार, मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(2), 318(3) और 317(4) के तहत अपराध दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के संबंधित खातों में हुए वित्तीय लेन-देन का तकनीकी विश्लेषण किया गया। जांच में सामने आया कि इन बैंक खातों का इस्तेमाल साइबर ठगी से प्राप्त रकम के लेन-देन और हस्तांतरण के लिए किया जा रहा था।
पुलिस जांच के मुताबिक, आरोपी आर्थिक लाभ और कमीशन के लालच में अपने और अन्य लोगों के बैंक खाते साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराते थे। इसके साथ ही खातों से जुड़े एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक और मोबाइल सिम कार्ड भी दिए जाते थे।
पुलिस का आरोप है कि इस काम के बदले आरोपियों को 5 हजार से 15 हजार रुपये तक कमीशन मिलता था। संबंधित बैंक खातों में साइबर ठगी से प्राप्त लाखों रुपये के लेन-देन के साक्ष्य मिले हैं। पुलिस के अनुसार, इन खातों का इस्तेमाल ठगी की रकम को आगे ट्रांसफर करने और उसकी पहचान छिपाने के लिए किया जाता था।
बैंक खातों के तकनीकी विश्लेषण, दस्तावेजों और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने 28 नवंबर 2026 को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में कांति प्रसाद पारधी (33 वर्ष), निवासी शुभम कॉलोनी, आर्य नगर, कोहका, थाना सुपेला, वसीम खान (30 वर्ष), निवासी शर्मा कॉलोनी, नंदिनी रोड, थाना छावनी और पोषण निषाद (27 वर्ष), निवासी ग्राम अंजोरा, वर्तमान निवासी ग्राम रसमड़ा, जिला दुर्ग शामिल हैं।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक, मोबाइल फोन, सिम कार्ड और अन्य संबंधित दस्तावेज जब्त किए हैं। सुपेला थाना पुलिस और एसीसीयू की संयुक्त टीम ने बैंक खातों के वित्तीय लेन-देन का विश्लेषण कर मामले से जुड़े साक्ष्यों की जांच की, जिसके बाद आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की गई।
कार्रवाई के बाद दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी व्यक्ति को कमीशन या आर्थिक लाभ के लालच में अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक या मोबाइल सिम कार्ड उपलब्ध न कराएं।
पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि किसी व्यक्ति का बैंक खाता साइबर ठगी से प्राप्त रकम के लेन-देन में इस्तेमाल होता है, तो खाताधारक भी कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ सकता है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की विवेचना और वैधानिक कार्रवाई कर रही है। संबंधित खातों से हुए लेन-देन की कुल राशि का सटीक आंकड़ा अभी जारी नहीं किया गया है।
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