Durg Cyber Crime: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में साइबर अपराध और म्यूल बैंक खाताधारकों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि तीनों कमीशन के लालच में साइबर अपराधियों को बैंक खाते, एटीएम कार्ड, चेकबुक और सिम कार्ड उपलब्ध कराते थे। पुलिस जांच में संबंधित बैंक खातों से साइबर ठगी की लाखों रुपये की रकम के लेन-देन के साक्ष्य सामने आए हैं। सुपेला पुलिस और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट (ACCU) की संयुक्त टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से बैंकिंग दस्तावेज, मोबाइल फोन और अन्य सामान जब्त किया है।