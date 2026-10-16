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पटना

‘युवाओं के नाम पर आए, अब टुकड़े-टुकड़े गैंग के साथ’, अभिजीत दीपके पर बरसे गिरिराज सिंह

Latest Statement of Giriraj Singh: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके पर निशाना साधते हुए उन्हें 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' से जुड़ा बताया। जानिए उन्होंने भगत सिंह का नाम लेकर क्या कहा।
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पटना

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Imran Sheikh

Oct 16, 2026

Abhijeet Deepke

गिरिराज सिंह ने अभिजीत दीपके पर साधा निशाना। (फोटो सोर्स-ANI)

Cockroach Janta Party: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके पर निशाना साधते हुए उन्हें भगत सिंह बनने की गलतफहमी में नहीं रहने की नसीहत दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि दीपके शुरुआत में युवाओं की आवाज बनकर सामने आए थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी, राहुल गांधी और उनके शब्दों में 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' के साथ खड़े हैं। गिरिराज सिंह ने देश में अशांति फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की।

'खुद को भगत सिंह समझने की भूल न करें'

पटना में गिरिराज सिंह ने अपने बयान में कहा कि अभिजीत दीपके को यह गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि वे भगत सिंह बन गए हैं। उन्होंने दीपके पर आरोप लगाया कि वे युवाओं के प्रतिनिधि के तौर पर सामने आए थे, लेकिन अब उनकी भूमिका बदल गई है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो लोग देश में अराजकता फैलाते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने दीपके को आम आदमी पार्टी, राहुल गांधी और 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' से जोड़ते हुए राजनीतिक निशाना साधा।

मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर अभियान

CJP की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की जा रही है। साथ ही संगठन मतदाता सूची में बदलाव और चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रहा है। इसी मुद्दे पर पार्टी ने लोगों को प्रदर्शन के लिए जुटने की अपील की है।

इस अभियान को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। जहां CJP चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सवाल उठा रही है, वहीं गिरिराज सिंह ने आंदोलन और उसके संस्थापक पर निशाना साधा है।

बयान से बढ़ सकती है राजनीतिक बहस

इस मामले में अभिजीत दीपके को लेकर गिरिराज सिंह की टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब CJP का अभियान चर्चा में है। मंत्री ने अपने बयान में दीपके की तुलना भगत सिंह से किए जाने पर सवाल उठाया और उनके राजनीतिक साथियों को लेकर भी आरोप लगाए।

अब इस बयान पर अभिजीत दीपके और उनकी पार्टी की प्रतिक्रिया का इंतजार है। उनका पक्ष सामने आने के बाद विवाद के दोनों पहलुओं को बेहतर तरीके से समझा जा सकेगा।

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Abhijeet Dipke

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Updated on:

16 Oct 2026 04:16 pm

Published on:

16 Oct 2026 04:05 pm

Hindi News / Bihar / Patna / ‘युवाओं के नाम पर आए, अब टुकड़े-टुकड़े गैंग के साथ’, अभिजीत दीपके पर बरसे गिरिराज सिंह

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