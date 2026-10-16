हिंदू से मुस्लिम बने तो क्या मिलेगा आरक्षण? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बिहार के मंत्री ने कही ये बात

Madras High Court Verdict: हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाने के बाद क्या कोई व्यक्ति अपनी पुरानी जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ ले सकता है? इसी सवाल से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि धर्म बदलने के बाद पुराने धर्म की जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ लेने का दावा कैसे किया जा सकता है। उन्होंने अदालत के फैसले का स्वागत किया।