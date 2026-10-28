‘पटेल को सबसे ज्यादा वोट मिले, फिर भी नेहरू बने PM’, सम्राट चौधरी ने कांग्रेस पर उठाए सवाल

Samrat Choudhary News: देश की आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री कैसे बने और सरदार वल्लभभाई पटेल पीछे क्यों रह गए? बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बार फिर इस पुराने राजनीतिक मुद्दे को उठाया है। पटना में 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा के दौरान उन्होंने कांग्रेस के फैसलों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल को सबसे ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और इसके बाद नेहरू प्रधानमंत्री बने।