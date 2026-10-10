शरजील इमाम की जमानत खत्म, दिल्ली रवाना होते ही पुलिस ने कोर्ट में उठाए सवाल

Delhi Riots Case:शरजील इमाम की सात दिन की अंतरिम जमानत खत्म हो गई है। परिवार के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए उसे 4 से 10 अक्टूबर तक जमानत मिली थी। समय पूरा होने के बाद वह पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गया। इस बीच पुलिस ने अदालत में आरोप लगाया है कि शरजील ने जमानत के दौरान मिली छूट का गलत इस्तेमाल किया।