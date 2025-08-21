त्यौंथर को जिला बनाने की मांग तेज, जानें राजनीतिक और आर्थिक महत्व, क्यों बने नया जिला?

MP News: मध्यप्रदेश के विंध्य क्षेत्र में प्रशासनिक पुनर्गठन की मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है। रीवा जिले के त्योंथर को जिला बनाने की मांग को लेकर स्थानीय संगठन, जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता लगातार आवाज बुलंद करते रहे हैं। लंबे समय से चली आ रही त्योंथर तहसील को जिला बनाने की मांग को लेकर जहां स्थानीय लोग और वकीलों ने धरना प्रदर्शन किया है। पिछले दो दिन से कभी एसडीएम कार्यालय तो कभी विश्राम गृह में सुबस से शाम तक धरना-प्रदर्शन किया गया है। वहीं स्थानीय स्तर पर इस तहसील को जिला बनाने को लेकर हाल ही में कई पंचायतों और सामाजिक संगठनों की बैठकें आयोजित की गई हैं। इन बैठकों में और धरना-प्रदर्शन के आयोजनों के दौरान लोगों ने अगली बार व्यापक स्तर पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है।