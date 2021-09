West Bengal : बाबुल सुप्रियो बोले TMC से मिला चुनौतीपूर्ण ऑफर, बताया कब देंगे सांसद पद से इस्तीफा

नई दिल्ली। आसनसोल से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो (Babul Supriyo) के तृणमूल कांग्रेस (TMC) में शामिल होने बाद वे लगातार बीजेपी नेताओं के निशाने पर हैं। इस बीच बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी नेताओं के सवालों और हमलों का जवाब दिया है।

बाबुल सुप्रियो ने टीएमसी जॉइन करने की वजह बताई, उन्होंने कहा कि राजनीति संन्यास लेने के बाद उन्हें तृणमूल कांग्रेस से चुनौतीपूर्म जिम्मेदारी मिली है। यही वजह है कि जनता की सेवा करने के लिए उन्होंने टीएमसी में शामिल होने की फैसला किया।

Did I create history by shifting sides?Well, then all the ‘Rivals’ who joined BJP, were embraced&made to sit on top posts ignoring all those ‘real’ BJP grass-root fighters shud be dumped cuz they may have all spoiled their images(like u said I did)tarnishing BJP’s image•Right?🙏