रायपुर में 54 हजार विद्यार्थियों की अपार आईडी बाकी, स्कूलों को 3 दिन का अल्टीमेटम, देखें रजिस्ट्रेशन की स्थिति

अपार आईडी जनरेट करने के मामले को गंभीरता से लेते हुए रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि जिले के समस्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों का अपार आईडी बनाया जाना आवश्यक है। इसके लिए पहले भी राज्य एवं जिला प्रशासन स्तर पर दिशा-निर्देश दिए गए हैं लेकिन जिले में 54 हजार 180 विद्यार्थियों का अपार आईडी बनाया जाना शेष है। तीन दिन भीतर संस्था के सभी विद्यार्थियों की आईडी निर्माण कर कार्यालय को कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र पेश करें। लापरवाही बरतने पर अपनी संस्था को वर्तमान सत्र में शून्य वर्ष घोषित करते हुए मान्यता समाप्ति की कार्यवाही की जाएगी।