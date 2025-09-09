CG Ganja Smugglers: रायपुर रेलवे स्टेशन से गांजा तस्करी के दो आरोपी दोषी करार, 10-10 साल कैद की सजा..

CG News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रेलवे स्टेशन पर दो साल पहले गांजा तस्करी के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। विशेष अदालत ने 20 किलो गांजा के साथ पकड़े गए दो तस्करों को 10-10 साल की कठोर कैद और 1-1 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोनों को 2-2 साल अतिरिक्त कैद की सजा भी भुगतनी होगी।