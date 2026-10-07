छत्तीसगढ़ कोल लेवी केस में नया खुलासा! अब आयरन पैलेट और लौह अयस्क परिवहन तक पहुंची जांच

Coal Levy Scam: छत्तीसगढ़ के चर्चित कोल लेवी मामले की जांच अब कोयला परिवहन से आगे बढ़कर आयरन पैलेट और लौह अयस्क के परिवहन तक पहुंच गई है। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो यानी EOW की ओर से दाखिल छठे पूरक चालान में तत्कालीन संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म और IAS अधिकारी जयप्रकाश मौर्य की भूमिका को लेकर कई गंभीर आरोपों का उल्लेख किया गया है। जांच एजेंसी के अनुसार, जब्त की गई डायरी में जयप्रकाश मौर्य को करीब एक करोड़ रुपये दिए जाने से जुड़ी प्रविष्टियां मिली हैं। मौर्य निलंबित IAS अधिकारी रानू साहू के पति हैं। हालांकि, इन आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष अदालत में होने वाली सुनवाई और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद ही सामने आएगा।