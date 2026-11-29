CM Sai Statement: बैलेट पेपर से भी हार चुकी कांग्रेस(photo-patrika)
CM Sai Statement: छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराने की कांग्रेस की मांग पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में बैलेट पेपर से भी चुनाव हुए थे, लेकिन कांग्रेस को उसमें भी हार का सामना करना पड़ा था। सीएम ने कहा कि जब चुनाव में हार होती है तो EVM पर दोष मढ़ा जाता है, जबकि जीत मिलने पर मशीन पर सवाल नहीं उठाए जाते। सरगुजा संभाग के दो दिवसीय प्रवास से लौटने के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा के दौरान यह बयान दिया।
नगरीय निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराने की कांग्रेस की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर से भी चुनाव हो चुके हैं और उसमें भी कांग्रेस हार चुकी है। सीएम साय ने कहा कि चुनाव में हारने पर EVM को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन जब जीत मिलती है तो ईवीएम पर कोई प्रश्न नहीं उठता। मुख्यमंत्री का यह बयान कांग्रेस की चुनाव प्रक्रिया को लेकर उठाई जा रही मांग के बीच आया है।
सरगुजा संभाग के प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कुंजारा में सोलर प्लांट का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि यह प्लांट प्रधानमंत्री ग्राम स्वराज अभियान के तहत स्थापित किया गया है। सीएम के मुताबिक, कुंजारा छत्तीसगढ़ की पहली ऐसी पंचायत बन गई है, जो सौर ऊर्जा बेचकर सालाना 18 लाख रुपये से अधिक की आय अर्जित करेगी। इस परियोजना से पंचायत को हर महीने लगभग सवा लाख से डेढ़ लाख रुपये तक की आमदनी होने की उम्मीद है।
संसद सत्र में प्रस्तावित परिसीमन बिल और राहुल गांधी की तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मुलाकात के संबंध में भी विष्णुदेव साय ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने परिसीमन को लाभकारी बताते हुए कहा कि इससे सीटें बढ़ेंगी और अधिक लोगों को प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिसीमन से देश को फायदा होगा और ज्यादा लोगों को प्रतिनिधित्व का अवसर मिल सकेगा।
उन्होंने विपक्ष पर अच्छे कामों का विरोध करने का आरोप लगाते हुए कहा कि विरोध करना उनकी नियति बन गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के इस बयान के बाद बैलेट पेपर, EVM और परिसीमन को लेकर राजनीतिक बहस एक बार फिर चर्चा में आ गई है।