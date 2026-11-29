CM Sai Statement: छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराने की कांग्रेस की मांग पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में बैलेट पेपर से भी चुनाव हुए थे, लेकिन कांग्रेस को उसमें भी हार का सामना करना पड़ा था। सीएम ने कहा कि जब चुनाव में हार होती है तो EVM पर दोष मढ़ा जाता है, जबकि जीत मिलने पर मशीन पर सवाल नहीं उठाए जाते। सरगुजा संभाग के दो दिवसीय प्रवास से लौटने के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा के दौरान यह बयान दिया।