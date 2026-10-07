सात समंदर पार बैठे भक्त भी कर सकेंगे मां महामाया के लाइव दर्शन, QR कोड से देखेंगे अपनी ज्योति

महामाया मंदिर की महिमा ऐसी है कि नवरात्रि शुरू होने के दो महीने पहले से ही श्रद्धालु अपनी मनोकामना ज्योति कलश का पंजीयन कराने लगते हैं। नवरात्र के दौरान रोजाना 10 हजार से अधिक श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं। इस बार भी माता का प्रांगण 10 हजार से ज्यादा मनोकामना ज्योत से जगमग होगा। मंदिर ट्रस्ट कमेटी ने आधुनिक तकनीक अपनाते हुए आधिकारिक वेबसाइट mahamayaraipur.in तैयार की है। इसे क्यूआर कोड से लिंक किया गया है, जिसे स्कैन करते ही श्रद्धालु सीधे लाइव आरती और गर्भगृह के दर्शन पा सकेंगे।