NEET Counselling 2026: 455 नंबर पर AIQ में सीट नहीं, स्टेट कोटे से रायपुर के टॉप मेडिकल कॉलेज में दाखिला, जानिए आरक्षण का पूरा गणित

प्रदेश के सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेजों में दूसरे राज्यों के छात्रों को स्टेट कोटे से एमबीबीएस की सीटें देने की शिकायत 21 सितंबर को कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन से की गई है। मामले की जांच जारी है। दरअसल 10 छात्रों ने कमिश्नर को सौंपे पत्र में कहा है कि दस्तावेज सत्यापन में गंभीरता नहीं बरतने के कारण दूसरे राज्यों के छात्रों को प्रदेश में सीट दी गई है। इनके कारण प्रदेश के छात्रों का बड़ा नुकसान हुआ है। शिकायत के अनुसार ओडिशा व महाराष्ट्र की छात्राओं का एडमिशन जांजगीर-चांपा, झारखंड की छात्रा का एडमिशन अंबिकापुर में हुआ है। वहीं दो निजी कॉलेजों में तीन व एक अन्य छात्रा का प्रवेश एक निजी डेंटल कॉलेज में हुआ है।