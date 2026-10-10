झारखंड से छत्तीसगढ़ पहुंची देशी शराब! आबकारी विभाग ने आरोपी को बाइक समेत रंगे हाथ दबोचा

झारखंड की शराब लेकर रायपुर पहुंचा आरोपी (Photo Source- Patrika)
Jharkhand Liquor Seized: राजधानी रायपुर में आबकारी विभाग ने दूसरे राज्य की शराब के परिवहन के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 30.3 बल्क लीटर देशी शराब बरामद की गई है। शराब के साथ परिवहन में इस्तेमाल की जा रही मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। जब्त शराब की अनुमानित कीमत 6,765 रुपये, जबकि मोटरसाइकिल की कीमत करीब 45 हजार रुपये बताई गई है।
आबकारी विभाग ने यह कार्रवाई 10 अक्टूबर को विधानसभा थाना क्षेत्र के नरदहा-चंद्रखुरी मार्ग पर की। विभाग के मुताबिक, जब्त शराब झारखंड में बिक्री के लिए बनाई गई थी। शराब की बोतलों पर ‘For Sale in Jharkhand’ लिखा हुआ था। मामले में आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान राजेश प्रसाद सिंह (54) के रूप में हुई है। वह झारखंड के बोकारो जिले में सेक्टर 9D, बोकारो स्टील प्लांट क्षेत्र का निवासी है। आबकारी विभाग के अनुसार, आरोपी के पास से देशी शराब की 21 अद्धी और 120 पाव जब्त किए गए हैं। इनकी कुल मात्रा 30.3 बल्क लीटर बताई गई है। विभाग ने शराब के साथ मोटरसाइकिल भी जब्त की है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आरोपी दूसरे राज्य में बिक्री के लिए निर्धारित शराब का परिवहन कर रहा था। इस मामले में विभाग आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रहा है।
आबकारी विभाग ने आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क), 34(2), 36 और 59(क) के तहत प्रकरण दर्ज किया है। विभाग की ओर से जब्त शराब की कीमत 6,765 रुपये आंकी गई है। वहीं, परिवहन में इस्तेमाल मोटरसाइकिल की कीमत करीब 45 हजार रुपये बताई गई है।
यह कार्रवाई कलेक्टर गौरव सिंह के निर्देशन और उपायुक्त आबकारी प्रवीन वर्मा के मार्गदर्शन में की गई। सहायक जिला आबकारी अधिकारी आशीष सिंह के नेतृत्व में टीम ने नरदहा-चंद्रखुरी मार्ग पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा। इस मामले के विवेचक अधिकारी भी आशीष सिंह हैं। कार्रवाई में सब इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर और अरविंद साहू, मुख्य आरक्षक संतोष गुप्ता, आरक्षक विवेक श्रीवास्तव, सुरेश सूर्यवंशी और इंदु भास्कर शामिल रहे। वाहन चालक अविनाश थुल का भी सहयोग रहा।
आबकारी विभाग की इस कार्रवाई में झारखंड में बिक्री के लिए निर्धारित शराब और उसके परिवहन में इस्तेमाल मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है। मामले में आरोपी के खिलाफ दर्ज प्रकरण के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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