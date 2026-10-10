झारखंड से छत्तीसगढ़ पहुंची देशी शराब! आबकारी विभाग ने आरोपी को बाइक समेत रंगे हाथ दबोचा

गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान राजेश प्रसाद सिंह (54) के रूप में हुई है। वह झारखंड के बोकारो जिले में सेक्टर 9D, बोकारो स्टील प्लांट क्षेत्र का निवासी है। आबकारी विभाग के अनुसार, आरोपी के पास से देशी शराब की 21 अद्धी और 120 पाव जब्त किए गए हैं। इनकी कुल मात्रा 30.3 बल्क लीटर बताई गई है। विभाग ने शराब के साथ मोटरसाइकिल भी जब्त की है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आरोपी दूसरे राज्य में बिक्री के लिए निर्धारित शराब का परिवहन कर रहा था। इस मामले में विभाग आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रहा है।