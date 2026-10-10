10 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

झारखंड से छत्तीसगढ़ पहुंची देशी शराब! आबकारी विभाग ने आरोपी को बाइक समेत रंगे हाथ दबोचा

Raipur Liquor Smuggling: रायपुर में आबकारी विभाग ने झारखंड में बिक्री के लिए निर्धारित 30.3 लीटर देशी शराब जब्त की। नरदहा-चंद्रखुरी मार्ग पर बोकारो निवासी आरोपी गिरफ्तार, मोटरसाइकिल भी जब्त।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 10, 2026

Jharkhand Liquor Seized

झारखंड की शराब लेकर रायपुर पहुंचा आरोपी (Photo Source- Patrika)

Jharkhand Liquor Seized: राजधानी रायपुर में आबकारी विभाग ने दूसरे राज्य की शराब के परिवहन के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 30.3 बल्क लीटर देशी शराब बरामद की गई है। शराब के साथ परिवहन में इस्तेमाल की जा रही मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। जब्त शराब की अनुमानित कीमत 6,765 रुपये, जबकि मोटरसाइकिल की कीमत करीब 45 हजार रुपये बताई गई है।

आबकारी विभाग ने यह कार्रवाई 10 अक्टूबर को विधानसभा थाना क्षेत्र के नरदहा-चंद्रखुरी मार्ग पर की। विभाग के मुताबिक, जब्त शराब झारखंड में बिक्री के लिए बनाई गई थी। शराब की बोतलों पर ‘For Sale in Jharkhand’ लिखा हुआ था। मामले में आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

Jharkhand Liquor in Chhattisgarh: बोकारो का रहने वाला है गिरफ्तार आरोपी

गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान राजेश प्रसाद सिंह (54) के रूप में हुई है। वह झारखंड के बोकारो जिले में सेक्टर 9D, बोकारो स्टील प्लांट क्षेत्र का निवासी है। आबकारी विभाग के अनुसार, आरोपी के पास से देशी शराब की 21 अद्धी और 120 पाव जब्त किए गए हैं। इनकी कुल मात्रा 30.3 बल्क लीटर बताई गई है। विभाग ने शराब के साथ मोटरसाइकिल भी जब्त की है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आरोपी दूसरे राज्य में बिक्री के लिए निर्धारित शराब का परिवहन कर रहा था। इस मामले में विभाग आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रहा है।

आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज किया गया मामला

आबकारी विभाग ने आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क), 34(2), 36 और 59(क) के तहत प्रकरण दर्ज किया है। विभाग की ओर से जब्त शराब की कीमत 6,765 रुपये आंकी गई है। वहीं, परिवहन में इस्तेमाल मोटरसाइकिल की कीमत करीब 45 हजार रुपये बताई गई है।

आबकारी टीम ने इस तरह की कार्रवाई

यह कार्रवाई कलेक्टर गौरव सिंह के निर्देशन और उपायुक्त आबकारी प्रवीन वर्मा के मार्गदर्शन में की गई। सहायक जिला आबकारी अधिकारी आशीष सिंह के नेतृत्व में टीम ने नरदहा-चंद्रखुरी मार्ग पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा। इस मामले के विवेचक अधिकारी भी आशीष सिंह हैं। कार्रवाई में सब इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर और अरविंद साहू, मुख्य आरक्षक संतोष गुप्ता, आरक्षक विवेक श्रीवास्तव, सुरेश सूर्यवंशी और इंदु भास्कर शामिल रहे। वाहन चालक अविनाश थुल का भी सहयोग रहा।

आबकारी विभाग की इस कार्रवाई में झारखंड में बिक्री के लिए निर्धारित शराब और उसके परिवहन में इस्तेमाल मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है। मामले में आरोपी के खिलाफ दर्ज प्रकरण के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

10 Oct 2026 07:27 pm

Published on:

10 Oct 2026 07:19 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / झारखंड से छत्तीसगढ़ पहुंची देशी शराब! आबकारी विभाग ने आरोपी को बाइक समेत रंगे हाथ दबोचा

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

कुर्रा की कोटवारी जमीन का पुराना रिकॉर्ड खोलेगा राज? बिक्री से नामांतरण तक की प्रक्रिया पर उठे सवाल

Land Registry Dispute
रायपुर

Land record mutation: रजिस्ट्री के बाद भी नामांतरण में देरी, रायपुर की तहसीलों में 250 से ज्यादा मामले लंबित; 5 साल से अटके प्रकरण

Land record mutation
रायपुर

जल जीवन मिशन की बदहाली… गांवों में टंकियां बनीं, फिर भी प्यासे ग्रामीण, ठेकेदारों के 1100 करोड़ अटके

Chhattisgarh News
रायपुर

Voter registration: मतदाता सूची में फिर से जुड़ेंगे नाम, 17 साल वाले भी कर सकेंगे आवेदन, बस करना होगा ये काम

Voter registration
रायपुर

Sugarcane Price Increase: पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ में गन्ने का सबसे ज्यादा भाव, सरकार ने 70 रुपए बढ़ाई कीमत

Sugarcane Price Hike
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.