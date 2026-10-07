SIR में छूट गया नाम? छत्तीसगढ़ के 19 लाख वोटरों की अब घर-घर होगी तलाश, एक महीने चलेगा विशेष अभियान

निर्वाचन विभाग की नई व्यवस्था के तहत बीएलओ को अपने क्षेत्र के ऐसे मतदाताओं की पहचान करनी होगी, जिनके नाम छूट गए हैं। वे संबंधित परिवारों से संपर्क कर जरूरी जानकारी और दस्तावेज जुटाएंगे। जिन पात्र मतदाताओं के नाम सूची में नहीं हैं, उन्हें नाम जोड़ने के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी बताई जाएगी। खास बात यह है कि यह अभियान केवल पुराने मतदाताओं तक सीमित नहीं रहेगा। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं की भी पहचान की जाएगी, ताकि 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके प्रत्येक पात्र युवा को मताधिकार मिल सके।