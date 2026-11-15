‘देश में अघोषित आपातकाल’, JMM नेता मनोज पांडे ने राहुल गांधी के लोकतंत्र वाले बयान का किया समर्थन

JMM नेता ने दावा किया कि पिछले 12 वर्षों में लोकतांत्रिक संस्थाएं और संवैधानिक मूल्य कमजोर हुए हैं। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र सिर्फ दिखावे के लिए रह गया है और सत्ता में बने रहने के लिए संवैधानिक संस्थाओं के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। पांडे ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण हुआ है। हमारे देश में लोकतंत्र है, लेकिन केवल दिखावे के लिए। अघोषित आपातकाल की स्थिति है और लोग परेशान हैं। संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल सत्ता में बने रहने के लिए किया जा रहा है।