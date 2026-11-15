‘देश में अघोषित आपातकाल’, JMM नेता मनोज पांडे ने राहुल गांधी के लोकतंत्र वाले बयान का किया समर्थन

राहुल गांधी के बयान पर मनोज पांडे का समर्थन, फोटो सोर्स- ANI
Rahul Gandhi Democracy Statement: झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के प्रवक्ता मनोज पांडे ने रविवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उस बयान का समर्थन किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार के दौर में लोकतंत्र की स्थिति पर सवाल उठाए थे। पांडे ने देश में मौजूदा स्थिति को 'अघोषित आपातकाल' बताते हुए आरोप लगाया कि पिछले 12 वर्षों में लोकतांत्रिक मूल्य, नागरिक अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता खतरे में आए हैं।
हैदराबाद में आयोजित भारत समिट 2026 में राहुल गांधी की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए मनोज पांडे ने ANI से कहा कि भारत में लोकतंत्र की स्थिति को लेकर कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतंत्र लगभग खत्म होने की कगार पर है। नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित किया जा रहा है।
JMM नेता ने दावा किया कि पिछले 12 वर्षों में लोकतांत्रिक संस्थाएं और संवैधानिक मूल्य कमजोर हुए हैं। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र सिर्फ दिखावे के लिए रह गया है और सत्ता में बने रहने के लिए संवैधानिक संस्थाओं के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। पांडे ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण हुआ है। हमारे देश में लोकतंत्र है, लेकिन केवल दिखावे के लिए। अघोषित आपातकाल की स्थिति है और लोग परेशान हैं। संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल सत्ता में बने रहने के लिए किया जा रहा है।
दरअसल, भारत समिट 2026 में राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि 2014 में भारत में लोकतंत्र को नष्ट कर दिया गया। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए कहा था कि 2014 के बाद देश के राजनीतिक और चुनावी परिदृश्य में बड़ा बदलाव आया। राहुल गांधी ने दावा किया कि 2014 में राजनीतिक व्यवस्था में बड़ी मात्रा में धन आने से चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हुई। उन्होंने कहा कि विपक्ष शुरुआत में इन बदलावों को समझ नहीं पाया, लेकिन बाद में उसे लोकतंत्र के कथित नुकसान का पता चला।
राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच मतदाता सूची में बदलाव का भी दावा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच तीन महीने में 70 लाख नए मतदाता जोड़े गए और इन सभी ने बीजेपी को वोट दिया।
उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट देने वाले करीब 14 करोड़ लोगों को लेकर भी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाया और दावा किया कि इनमें से कई लोगों को कुछ महीने पहले अस्तित्वहीन या गैर-मतदाता घोषित किया गया था। राहुल गांधी के इन बयानों पर बीजेपी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और कांग्रेस से भारत समिट में कुछ अंतरराष्ट्रीय हस्तियों की भागीदारी को लेकर भी स्पष्टीकरण मांगा है।
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