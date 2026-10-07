सीएम ने रतलाम के किसानों से मालवी संवाद कर खूब हंसाया

चंबल का पानी लाने की संभावनाओं पर काम हो

मुख्यमंत्री ने कहा कि रतलाम की पहचान कालिका माता की नगरी के साथ सेंव, अंगूर और कृषि उत्पादों के लिए भी है। जिले में अंगूर की खेती और इससे जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। एक जिला-एक उत्पाद के तहत भी बेहतर काम हुआ है। उन्होंने कहा कि चंबल का पानी लाने की संभावनाओं पर काम हो रहा है। किसानों को दिन में 10 घंटे बिजली देने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। नदी जोड़ो परियोजनाओं और आठ लेन सडक़ से कृषि, फूड प्रोसेसिंग और उद्योगों को नई संभावनाएं मिलेंगी।