रतलाम में सीएम आज करेंगे पांच किसानों से ऑनलाइन संवाद

कृषि उपज मंडी रतलाम में होगा बलराम महोत्सव का आयोजन

7 अक्टूबर को कृषि उपज मंडी रतलाम के प्रांगण में बलराम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम दोपहर 12 बजे आयोजित होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ऑनलाइन माध्यम से जिले के पांच किसानों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में जिलेभर से किसान शामिल होंगे। उक्त आयोजन के संबंध में सीईओ जिला पंचायत वैशाली जैन ने साप्ताहिक अंतरविभागीय समीक्षा बैठक में आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर बृजेंद्र रावत सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।