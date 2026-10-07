दोस्त ने ही दोस्त को फंसाया, कमरे में बंद कर मांगी फिरौती

सुराना गांव निवासी फरियादी प्रदीप जाट पिता ईश्वरलाल जाट (27) ने पुलिस को बताया कि वह किसानी का काम करता है। अंकल का लडक़ा सूरज रतलाम में फाइनेंस का काम करता है। वह 6 अक्टूबर को किसी से मिलने रतलाम आ रहा था। इसी बीच शाम करीब 4 बजे इरशाद ने उसे फोन कर सालाबोडी चौकी क्षेत्र में बुलाया। वहां से इरशाद उसे बहाने से राजस्थान इंटरप्राइजेज के पीछे बने कमरे, झाबुआ रोड पर ले गया और बाहर से कमरा बंद कर दिया। कुछ देर बाद दो अन्य साथी युवक कमरे में आए और उसके साथ गाली-गलौज और थप्पड़ों से मारपीट शुरू कर दी। विरोध करने पर इरशाद ने कहा अब तू फंस चुका है, ये लोग तुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर फंसा देंगे, पैसे देकर ही इनसे छुटकारा मिलेगा। तीनों आरोपियों ने पैसे की मांग की और उसके ही मोबाइल से ही उसके भाई सूरज को फोन लगवाकर पैसे लेकर सालाबोडी से झाबुआ रोड तरफ आने को कहा।