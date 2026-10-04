रतलाम में स्पेशल नवरात्र की धूम: गरबा-डांडिया का रंग

रतलाम। शारदीय नवरात्र में गरबा और डांडिया की धूम के लिए पांडाल और मातारानी के दरबार सजने लगे हैं। कहीं रंगारंग गरबारास होंगे तो कहीं पुरुषों की शुरुआत में चंटिये और फैंसीड्रेस होगी। मातारानी की मिट्टी की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा हैं, अलग-अलग स्थानों पर भी मूर्तिया घट स्थापना के लिए पहुंच रही पांडालों की तैयारी शुरू हो गई हैं।



11 अक्टूबर को घट स्थापना के साथ कालिका माता के दरबार में दोनों समय गरबा रास होंगे। कालिका माता मंदिर में दोनों समय गरबारास करने के लिए पंजीयन शुरू हो चुके हैं। रविवार शाम को मातृशक्ति की लम्बी लाइन लगी रहीं, अब तक 500 से अधिक पंजीयन हो चुके हैं।