रतलाम में आज महालक्ष्मीनारायण पूजन, यह खास ड्रेस में आना होगा

रतलाम। धन-वैभव की देवी मां महालक्ष्मी का प्रगटोत्सव 3 अक्टूबर को भक्तिभाव और धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जाएगा। कालिका माता मंदिर के समीप स्थित प्राचीन महालक्ष्मीनारायण मंदिर में अभिषेक-हवन का आयोजन होगा। इसमें मंदिर की पवित्रता और धार्मिक परंपरा को देखते हुए पूजन में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष ड्रेस कोड रखा गया है।



पुरुषों को धुली हुई धोती-कुर्ता तथा महिलाओं को धुली हुई साड़ी पहनकर ही अभिषेक-हवन में शामिल होना होगा। पुजारी दीपक व्यास ने श्रद्धालुओं से मंदिर की पवित्रता बनाए रखने और धार्मिक परंपराओं का पालन करने में सहयोग की अपील की है।



सुबह 9 बजे से अभिषेक-हवन

प्रगटोत्सव पर शनिवार सुबह 9 बजे से अभिषेक एवं हवन शुरू होगा। दिनभर मंदिर में भक्तिभाव का वातावरण रहेगा। शाम 5 बजे आरती के बाद श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरित की जाएगी। आयोजन को लेकर मंदिर में तैयारियां की जा रही हैं।