प्रशासनिक स्वीकृति न मिलने से अटके 332 करोड़ रुपए



क्षेत्रवासियों की मांग पर पूर्व में केवलारी विधायक रजनीश सिंह ने इस विषय को विधानसभा सत्र के दौरान उठाया था, लेकिन तब भी कोई समाधान नहीं मिला। हाल ही में केवलारी के पूर्व विधायक राकेश पाल सिंह ने भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को इस सम्बंध में पत्र देकर किसानों की समस्या से अवगत कराया है। बताया कि भीमगढ़ बांध की नहरों के सीमेंटीकरण के लिए भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय से इन्वेस्टमेंट क्लीयरेंस 2023 में प्रदान की गई है। इसकी निविदा भी लग चुकी हैं। लेकिन सीमेंटीकरण के कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य शासन स्तर पर और भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय नई दिल्ली से दिलाकर जल्द ही नहरों के सीमेंटीकरण कार्य को आरंभ करवाया जाए। जिससे किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए बार-बार हो रही पानी की समस्या एवं नहरों के क्षतिग्रस्त होने की समस्या को जल्द दूर किया जा सके। इस विषय पर मुख्यमंत्री ने अपनी ओर से हरसंभव प्रयास करने का आश्वासन दिया है।