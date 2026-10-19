टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: रेहान की बुआ अफसाना ने बताई घर की बात, बोलीं- कई बार समझाया था

Tiger Shroff Firing Case: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग के मामले में गिरफ्तार रेहान को लेकर उसके परिवार का बयान सामने आया है। रेहान की बुआ अफसाना का कहना है कि परिवार ने उसे कई बार गलत कामों से दूर रहने और नौकरी पर ध्यान देने के लिए समझाया था। उन्हें उम्मीद थी कि वह काम करके अपना भविष्य बनाएगा, लेकिन अब उसकी गिरफ्तारी की खबर ने परिवार को चिंता में डाल दिया है।