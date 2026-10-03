Asian Games 2026: भारत को एक और पदक, 57 किग्रा फ्री-स्टाइल रेसलिंग में अमन सहरावत ने जीता गोल्ड

एक और चोट के कारण मुकाबला रुकने के बाद उत्तर कोरियाई पहलवान ने वापसी की। उसने लगातार अंक हासिल करते हुए भारतीय पहलवान को पीछे छोड़ दिया। 7-6 से पिछड़ने के बावजूद अमन ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपना प्रयास जारी रखा। मुकाबला खत्म होने में एक मिनट से भी कम समय बचा था, तभी अमन ने शानदार वापसी की। अंतिम क्षणों में अमन ने निर्णायक दांव चलते हुए प्रतिद्वंदी रेसलर को टेकडाउन किया और मैट पर पलटकर चार अंक जुटाए, जिससे उनकी बढ़त 10-7 हो गई। बजर बजने से पहले उन्होंने एक और अंक हासिल किया और 11-7 की जीत के साथ एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल जीत लिया। यह फ्रीस्टाइल रेसलिंग में भारत का दूसरा पदक है। इससे पहले सुजीत कलकल ने गोल्ड जीता था। रेसलिंग में यह भारत का कुल चौथा मेडल है। अमन पुरुषों के 57 किग्रा फ्रीस्टाइल वर्ग में एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर बन गए हैं।