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क्या वॉशिंगटन सुंदर की बढ़ने वाली है मुश्किल? नमन धीर के शानदार प्रदर्शन के बाद कृष्णमाचारी श्रीकांत का बड़ा बयान

Krishnamachari Srikkanth on Washington Sundar: नमन धीर के शानदार टी20 डेब्यू के बाद कृष्णमाचारी श्रीकांत ने उनकी तुलना वॉशिंगटन सुंदर से की। जानिए नमन के प्रदर्शन और IPL के इम्पैक्ट प्लेयर नियम पर श्रीकांत ने क्या कहा।
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भारत

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Satya Brat Tripathi

Oct 07, 2026

Naman Dhir latest News.

भारतीय क्रिकेटर नमन धीर। (Photo- IANS)

Krishnamachari Srikkanth on Naman Dhir: वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने डेब्यू टी-20 इंटरनेशनल मैच में भारतीय क्रिकेटर नमन धीर ने कमाल का प्रदर्शन कर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। उन्होंने मेहमान टीम के खिलाफ मैच में 4 ओवर में 31 रन देकर 7.80 की इकॉनमी से कुल 3 विकेट चटकाए। पूर्व भारतीय क्रिकेटर कृष्णमाचारी श्रीकांत ने नमन धीर के इस प्रदर्शन की जमकर तारीफ की और दावा किया है कि नमन धीर ने व्हाइट बॉल क्रिकेट में वॉशिंगटन सुंदर की जगह ले ली है।

श्रीकांत बोले- 'नमन को टी-20I और ODI से निकालना मुश्किल'

पूर्व भारतीय क्रिकेटर श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल 'Cheeky Cheeka' पर कहा कि नमन धीर अब वॉशिंगटन सुंदर के विकल्प के रूप में सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि नमन को अब वनडे और टी20 टीम से बाहर करना मुश्किल होगा।

श्रीकांत ने सुंदर की फिटनेस पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सुंदर अक्सर चोटिल हो जाते हैं। ऐसे में नमन धीर ने उनकी जगह के लिए मजबूत दावेदारी पेश कर दी है। श्रीकांत ने यहां तक कहा कि सुंदर अब भारत के लिए केवल टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं।

'काफी समझदारी से गेंदबाजी करते हैं नमन धीर'

नमन धीर की गेंदबाजी की तारीफ करते हुए श्रीकांत ने कहा कि वह काफी समझदारी से गेंदबाजी करते हैं। जब तेज गेंद पर बल्लेबाज आसानी से रन बनाता है, तो नमन अपनी गति कम कर देते हैं। वह बल्लेबाज के नजरिए से सोचकर गेंदबाजी करते हैं। यही उनकी खासियत है।

IPL के इम्पैक्ट प्लेयर नियम हटाया जाए

श्रीकांत ने IPL के इम्पैक्ट प्लेयर नियम को हटाने की भी बात कही। उनका कहना है कि इस नियम की वजह से टीमों को गेंदबाजी करने वाले बल्लेबाजों को ज्यादा मौके नहीं मिलते। नमन इसका अच्छा उदाहरण हैं। मुंबई इंडियंस के लिए नमन ने अपने IPL करियर में बहुत कम गेंदबाजी की है। इसके बावजूद उन्होंने भारत के लिए डेब्यू मैच में पूरे चार ओवर किए।

नमन धीर ने अब तक 62 टी20 मैच खेले हैं। इसमें उन्होंने सिर्फ 36 ओवर गेंदबाजी की है। उनके नाम 11 विकेट हैं। श्रीकांत को उम्मीद है कि आने वाले IPL में नमन गेंद से भी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।

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Updated on:

07 Oct 2026 12:02 pm

Published on:

07 Oct 2026 11:49 am

Hindi News / Sports / क्या वॉशिंगटन सुंदर की बढ़ने वाली है मुश्किल? नमन धीर के शानदार प्रदर्शन के बाद कृष्णमाचारी श्रीकांत का बड़ा बयान

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