क्या वॉशिंगटन सुंदर की बढ़ने वाली है मुश्किल? नमन धीर के शानदार प्रदर्शन के बाद कृष्णमाचारी श्रीकांत का बड़ा बयान

Krishnamachari Srikkanth on Naman Dhir: वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने डेब्यू टी-20 इंटरनेशनल मैच में भारतीय क्रिकेटर नमन धीर ने कमाल का प्रदर्शन कर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। उन्होंने मेहमान टीम के खिलाफ मैच में 4 ओवर में 31 रन देकर 7.80 की इकॉनमी से कुल 3 विकेट चटकाए। पूर्व भारतीय क्रिकेटर कृष्णमाचारी श्रीकांत ने नमन धीर के इस प्रदर्शन की जमकर तारीफ की और दावा किया है कि नमन धीर ने व्हाइट बॉल क्रिकेट में वॉशिंगटन सुंदर की जगह ले ली है।